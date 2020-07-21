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Pompeo İngiltere’de Johnson’la Çin’i Görüştü

21.07.2020 17:41 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bugün Londra’da İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi

Pompeo İngiltere’de Johnson’la Çin’i Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Çin'in Hong Kong'daki hamlelerini ve Şincan bölgesindeki Müslümanlar'a yönelik muamelesini görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bugün Londra’da İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi. İngiltere Başbakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Pompeo ve Johnson'ın ''Çin'in Hong Kong ve Şincan'daki eylemleri, İran'daki durum ve Ortadoğu Barış Süreci gibi ortak küresel güvenlik ve dış politika meselelerini ele aldıkları'' ifade edildi.

Açıklamada, ''Başbakan ve Dışişleri Bakanı ayrıca güçlü bir İngiltere-Amerika Serbest Ticaret Anlaşması müzakere etme taahhüdünde bulunduklarını vurguladı'' denildi.

Dışişleri Pompeo, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Boris Johnson'la ''yapıcı bir ziyaret gerçekleştirdiğini'' kaydetti. Pompeo, ''Ülkelerimizin uzun zaman öncesine dayalı sağlam ikili ilişkileri, bugün 5G telekomünikasyonundan Amerika-İngiltere serbest ticaret anlaşması müzakerelerine uzanan konularda bugün gerçekleştirdiğimiz samimi görüşmenin temelini oluşturdu'' ifadelerini kullandı.

Johnson ve Pompeo, Amerika liderliğindeki Beş Göz İstihbarat Ortaklığı'nın önemine de değindi. Beş Göz ağı ABD, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'dan oluşuyor. Ülkeler birbirleriyle geniş çapta istihbarat paylaşımında bulunuyor.

Johnson ayrıca 19 yaşındaki İngiliz vatandaşı Harry Dunn'ın Amerikalı bir diplomatın eşiyle birlikte geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmesini gündeme getirdi.

Başbakanlık açıklamasında, ''Başbakan, Harry Dunn ve ailesi için adaletin yerine getirilmesi ihtiyacının altını çizdi, İngiltere kamuoyunda adaletin yerini bulması gerektiğine dair güçlü hislerin hakim olduğunu söyledi'' denildi.

Pompeo’nun ziyareti İngiltere’nin 5G mobil ağlarına ekipman tedarik eden Çin teknoloji firması Huawei’nin yasaklayacağını geçen hafta açıklamasının ardından gerçekleşti. Huawei’nin 2027 yılına kadar İngiltere altyapısından çıkarılması planları, ABD tarafından memnuniyetle karşılanmıştı.

ABD müttefiki olan ülkelerin 5G mobil şebekelerini kurarken Huawei ile çalışmalarını istemiyor. ABD'nin 5G şebekesinin Çin tarafından casusluk yapma amacıyla kullanabileceğini iddia ediyor.

Pompeo, Londra ziyaretinde İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Hong Kong’un son İngiliz Valisi Chris Patten ve Hong Kong’daki reform hareketi liderlerinden Nathan Law ile görüşecek.

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