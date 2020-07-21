Pompeo İngiltere’de Johnson’la Çin’i Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Çin'in Hong Kong'daki hamlelerini ve Şincan bölgesindeki Müslümanlar'a yönelik muamelesini görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bugün Londra’da İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi. İngiltere Başbakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Pompeo ve Johnson'ın ''Çin'in Hong Kong ve Şincan'daki eylemleri, İran'daki durum ve Ortadoğu Barış Süreci gibi ortak küresel güvenlik ve dış politika meselelerini ele aldıkları'' ifade edildi.

Açıklamada, ''Başbakan ve Dışişleri Bakanı ayrıca güçlü bir İngiltere-Amerika Serbest Ticaret Anlaşması müzakere etme taahhüdünde bulunduklarını vurguladı'' denildi.

Dışişleri Pompeo, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Boris Johnson'la ''yapıcı bir ziyaret gerçekleştirdiğini'' kaydetti. Pompeo, ''Ülkelerimizin uzun zaman öncesine dayalı sağlam ikili ilişkileri, bugün 5G telekomünikasyonundan Amerika-İngiltere serbest ticaret anlaşması müzakerelerine uzanan konularda bugün gerçekleştirdiğimiz samimi görüşmenin temelini oluşturdu'' ifadelerini kullandı.