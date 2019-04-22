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Pompeo, Irak Başbakanı Abdulmehdi ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 20:04 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus: - "Bakan Pompeo, ikili Stratejik Çerçeve Anlaşmasında da öngörüldüğü gibi güçlü, egemen ve müreffeh bir Irak için ABD'nin desteğini bir kez daha yineledi"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin Irak'a olan desteğini bir kez daha dile getirdiği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompeo-Abdulmehdi görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ortagus, açıklamasında, "Bakan Pompeo, ikili Stratejik Çerçeve Anlaşmasında da öngörüldüğü gibi güçlü, egemen ve müreffeh bir Irak için ABD'nin desteğini bir kez daha yineledi." ifadesine yer verdi.

Pompeo'nun Abdulmehdi'ye "Irak'ın komşu Arap ülkeleriyle yakın ilişkiler kurması tavsiyesinde" bulunduğunu kaydeden Ortagus, görüşmede ABD ile Irak'ın DEAŞ'ın tamamen ortadan kaldırıldığından emin olana kadar birlikte mücadeleye devam edeceklerini teyit ettiğini belirtti.

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ABD ırak Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi Mike Pompeo

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