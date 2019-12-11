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Pompeo: İran, terör ihracatı yapmak yerine halkının ihtiyaçlarını ele almalı

DÜNYA HABERLERİ  | 11.12.2019 22:32 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD’nin İran’ın önde gelen havayolu ve nakliye şirketlerine uyguladığı yaptırım kararı sonrasında, “İran, terör ihracatı yapmak için kaynaklarını boşa harcamak yerine halkının ihtiyaçlarını öncelikli olarak ele almalı.

Pompeo: İran, terör ihracatı yapmak yerine halkının ihtiyaçlarını ele almalı

ABD, (DHA)- ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD’nin İran’ın önde gelen havayolu ve nakliye şirketlerine uyguladığı yaptırım kararı sonrasında, “İran, terör ihracatı yapmak için kaynaklarını boşa harcamak yerine halkının ihtiyaçlarını öncelikli olarak ele almalı. İran halkını sonuna kadar destekliyoruz” ifadelerini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD’nin İran’ın önde gelen havayolu ve nakliye şirketlerine uyguladığı yaptırım sonrası sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Pompeo, “Bugün, İran’ın toplu imha silahı programındaki rollerinden dolayı 3 İranlı firmaya yaptırım uyguluyoruz. İran, terör ihracatı yapmak için kaynaklarını boşa harcamak yerine halkının ihtiyaçlarını öncelikli olarak ele almalı. İran halkını sonuna kadar destekliyoruz” diye yazdı.

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