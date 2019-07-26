Pompeo: 'İran'a Gitmekten Mutlu Olurum'

Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo gerekli olması halinde görüşmeler yapmak üzere İran’a gidebileceğini söyledi. Öte yandan Pompeo, Japonya, İngiltere ve diğer ülkelere Hürmüz Boğazı’ndan geçecek tankerlere eskort etmek üzere bir deniz gücüne katılmaları çağrısı yaptı.

Blooomberg Televizyonu’nda katıldığı programda “İran’a gitmek ister misiniz?” şeklindeki bir soru üzerine Pompeo, “Elbette. Eğer gerekliyse gitmekten mutlu olurum. İran halkıyla doğrudan görüşmek isterim” dedi.

İran ve Amerika arasındaki tansiyon, Başkan Donald Trump’ın Amerika’yı nükleer anlaşmadan çekmesi ve İran’a yönelik yeni yaptırımlar getirmesi nedeniyle yükselmişti.

Gelinen nokta da her iki ülke liderleri de mümkün olması halinde müzakere edilebileceğini söylemişlerdi. Ancak son olarak Çarşamba günü İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Tahran’ın hiçbir koşul altında Washington’la müzakere etmeyeceğini söyledi.

Son dönemde Hürmüz Boğazı’ndan geçen petrol tankerleri konusunda yaşanan sıkıntılar da iki ülke arasındaki gerginliğin yükselmesine neden oldu.