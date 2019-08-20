Pompeo: 'IŞİD bazı bölgelerde yeniden güçlendi'

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, IŞİD militanlarının bazı bölgelerde yeniden güç kazandığını kaydetti ancak grubun saldırı düzenleme kapasitesinin büyük ölçüde azaldığına vurgu yaptı.

Salı günü, Amerikan televizyon kanalı CBS’e konuşan Pompeo, “Durum karışık” ifadelerini kullandı. Pompeo, IŞİD’in bugün iki ya da üç yıl öncesinden daha güçlü olduğu bölgelerin olduğunu ancak grubun hilafet ilan ettiği toprakları kaybettiğini ve saldırı düzeyinin de düştüğünü belirtti.

Başkan Donald Trump Aralık ayında Suriye’de IŞİD’e karşı zafer ilan etmiş ve ABD askerlerine Suriye’de ihtiyaç kalmadığını bildirmişti.

Diğer taraftan, son dönemlerde IŞİD’in Suriye ve Irak’ta yeniden canlanmaya başladığı yönündeki haberler de gündemde. Bununla ilgili de yorumda bulunan Pompeo, IŞİD’i bölgeden arındırma planının 80 farklı ülkeyle birlikte yürütüldüğünü ve çok başarılı olduğunu söyledi, ancak IŞİD ve El Kaide’nin de aralarında olduğu radikal İslamcı terör örgütlerinin yeniden ortaya çıkma olasılığının her zaman var olduğuna dikkat çekti.

IŞİD, son olarak Afganistan’ın başkenti Kabil’de Cumartesi günü bir düğüne düzenlenen intihar saldırısını üstlendi. Saldırıda 63 kişi ölmüş, 182 kişiyse yaralanmıştı.

