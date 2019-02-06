Pompeo: ‘IŞİD’le Mücadelenin Doğası Değişiyor’

Amerika, Trump yönetiminin Suriye’den çekilme planı üzerinde çalıştığı bir dönemde IŞİD’le Mücadele Koalisyonu’ndaki ülkelerin dışişleri bakanları toplantısına ev sahipliği yapıyor. Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo toplantının açılışında yaptığı konuşmada müttefik ülkelere Suriye’den çekilmenin Amerika’nın mücadelesinin sonu anlamına gelmediği mesajını verdi, “IŞİD’le mücadelenin doğası değişiyor” dedi.
Amerika Dışişleri Bakanı Pompeo, IŞİD’le Mücadele Küresel Koalisyonu üyesi 79 ülkenin dışişleri bakanlarına hitaben yaptığı konuşmada, IŞİD’in yenilgiye uğratılmasında ilerleme sağlandığını ancak örgütün Suriye ve Irak’ta tehlikeli bir tehdit olmaya devam ettiğini vurguladı.
“Adem-i merkeziyetçi bir cihat dönemine giriyoruz”
Pompeo konuşmasında koalisyon ülkelerinin benimsemesi gereken dört ilkeyi sıraladı. “İlk olarak IŞİD’in kalıcı olarak yenilgiye uğratılması amacında kararlılığımızı yinelememiz gerekiyor. Zaferimizin nihai ve kalıcı olması için IŞİD, ülkelerimize yönelik bir tehdit olmaktan çıkmalı, küresel bir terör ağı olarak faaliyet gösterememeli. Faaliyet göstereceği hiçbir güvenli liman olmamalı. Mide bulandırıcı ideolojileriyle yeni nesillerin beyinlerini yıkayıp mesajlarını yayamayacak durumda olmalı” diye konuştu.
Pompeo sıraladığı bu dört amaca ulaşılması için IŞİD’in arta kalan şebekelerine ve operasyonlarına saldırı yapılması gerektiğini belirtti, “Adem-i merkeziyetçi bir cihat dönemine giriyoruz. IŞİD’le mücadelenin doğası değişiyor” ifadelerini kullandı.
Suriye’de IŞİD’e karşı mücadelede en büyük soru işaretlerinden biri Amerika’nın sahadaki ortağı olan ve YPG’nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin elindeki yabancı savaşçılar. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, koalisyon ülkelerine vatandaşları olan yabancı savaşçıları geri almaları, yargılamaları ve cezalandırmaları çağrısında bulundu. Koalisyon ülkelerine IŞİD’in hiçbir güvenli liman bırakılmayacak şekilde kalıcı olarak yenilgiye uğratılması amacında kararlılıklarını yineleme çağrısı yaptı.
Pompeo, “Amerikan askerlerinin Suriye’den çekilmesi Amerika’nın mücadelesinin sonu anlamına gelmiyor. Bu mücadeleyi sizin yanınızda sürdüreceğiz. Asker sayısının azaltılması misyonda bir değişikliği işaret etmiyor, taktik bir değişiklik. Eski bir savaşta yeni bir aşamayı temsil ediyor” diye konuştu. Suriye’deki asker sayısının azaltılması sürecinin iyi bir şekilde koordine edileceğini vurguladı, “Suriye’deki politika önceliklerimiz değişmedi” dedi.
Amerika Dışişleri Bakanı Pompeo, Suriye’de BM liderliğinde siyasi çözümün altını çizdi, İran öncülüğündeki bütün güçlerin Suriye’den çıkması gerektiğini vurguladı.
Mike Pompeo, Irak’ta IŞİD’le mücadeleye de değindi, Irak güvenlik güçlerinin IŞİD’e karşı operasyon düzenleme kapasitesinde ilerleme sağladığını belirtti. Pompeo, “Ancak bu iyi haber. Kötü haberse son dönemde gelen haberlerin IŞİD’in gerçek bir varlık gösterdiği ve Irak’ta gizli bir direniş başlatmaya çalıştığını göstermesi” diye konuştu. “Koalisyon Irak hükümetine ve hükümetin IŞİD’den kurtarılan bölgelerde güvenliğin sağlanması çabalarına destek olmaya devam etmeli” dedi.
“Baskıyı devam ettirmek zorundayız”
Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo toplantı öncesinde Fox News’a verdiği röportajda da Suriye konusundaki soruları cevapladı. Pompeo, Suriye’den çekilme konusunda Amerika’nın stratejisinin ne olduğu sorusuna cevaben “Amerikan halkı şu anda iki yıl öncesine kıyasla daha güvende olduklarını bilmeliler. İnsanların başları kesiliyor, IŞİD insanları kafeslere koyuyordu. Uzun zaman önceymiş gibi geliyor ama aslında birkaç yıl önceydi. Gerçekten bir ilerleme sağladık” dedi.
Pompeo, “Radikal İslami terörden gelen tehdit devam ediyor. Gerçek bir tehdit var. Başkan’ın bir gece önce dediği gibi gerek duyduğumuz yerlerde güçlerimizi konuşlandırırız. Ama ihtiyaç duymadığımız zaman da genç kadın ve erkeklerimizi eve döndürebiliriz. Yapılması gereken doğru şey” ifadelerini kullandı.
Mike Pompeo’ya “Örgüt üzerindeki baskı sürdürülmezse IŞİD 6-12 ay içinde yeniden canlanabilir” uyarısının yapıldığı Pentagon raporu soruldu. Pompeo, “Baskıyı devam ettirmek zorundayız. Sadece IŞİD de değil. Bölgede El Kaide kalıntıları da var. Amerikan halkının isimlerini bilmediği ama Amerika’yı yok etmeye niyetli başka gruplar var” diye konuştu.
Mike Pompeo’ya “Amerika’nın Suriye’den beklenenden daha erken çekilmesinin hava sahasını Rusya’nın kontrol etmesine imkan verip-vermeyeceği soruldu. Konuyla ilgili görüşmelerin sürdüğünü belirten Pompeo, “Sahada Türkler’le konuşan arkadaşlarımız var. Suriye’deki Kürtler’le konuşan arkadaşlarımız var. İsrailliler’le ve Ürdün’le, bölgedeki bütün ortaklarımızla diyalog içindeyiz” dedi.
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