Pompeo: ‘IŞİD’le Mücadelenin Doğası Değişiyor’

Pompeo konuşmasında koalisyon ülkelerinin benimsemesi gereken dört ilkeyi sıraladı. “İlk olarak IŞİD’in kalıcı olarak yenilgiye uğratılması amacında kararlılığımızı yinelememiz gerekiyor. Zaferimizin nihai ve kalıcı olması için IŞİD, ülkelerimize yönelik bir tehdit olmaktan çıkmalı, küresel bir terör ağı olarak faaliyet gösterememeli. Faaliyet göstereceği hiçbir güvenli liman olmamalı. Mide bulandırıcı ideolojileriyle yeni nesillerin beyinlerini yıkayıp mesajlarını yayamayacak durumda olmalı” diye konuştu.

Amerika Dışişleri Bakanı Pompeo, IŞİD’le Mücadele Küresel Koalisyonu üyesi 79 ülkenin dışişleri bakanlarına hitaben yaptığı konuşmada, IŞİD’in yenilgiye uğratılmasında ilerleme sağlandığını ancak örgütün Suriye ve Irak’ta tehlikeli bir tehdit olmaya devam ettiğini vurguladı.

Amerika, Trump yönetiminin Suriye’den çekilme planı üzerinde çalıştığı bir dönemde IŞİD’le Mücadele Koalisyonu’ndaki ülkelerin dışişleri bakanları toplantısına ev sahipliği yapıyor. Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo toplantının açılışında yaptığı konuşmada müttefik ülkelere Suriye’den çekilmenin Amerika’nın mücadelesinin sonu anlamına gelmediği mesajını verdi, “IŞİD’le mücadelenin doğası değişiyor” dedi.

Pompeo sıraladığı bu dört amaca ulaşılması için IŞİD’in arta kalan şebekelerine ve operasyonlarına saldırı yapılması gerektiğini belirtti, “Adem-i merkeziyetçi bir cihat dönemine giriyoruz. IŞİD’le mücadelenin doğası değişiyor” ifadelerini kullandı.

Suriye’de IŞİD’e karşı mücadelede en büyük soru işaretlerinden biri Amerika’nın sahadaki ortağı olan ve YPG’nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin elindeki yabancı savaşçılar. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, koalisyon ülkelerine vatandaşları olan yabancı savaşçıları geri almaları, yargılamaları ve cezalandırmaları çağrısında bulundu. Koalisyon ülkelerine IŞİD’in hiçbir güvenli liman bırakılmayacak şekilde kalıcı olarak yenilgiye uğratılması amacında kararlılıklarını yineleme çağrısı yaptı.

Pompeo, “Amerikan askerlerinin Suriye’den çekilmesi Amerika’nın mücadelesinin sonu anlamına gelmiyor. Bu mücadeleyi sizin yanınızda sürdüreceğiz. Asker sayısının azaltılması misyonda bir değişikliği işaret etmiyor, taktik bir değişiklik. Eski bir savaşta yeni bir aşamayı temsil ediyor” diye konuştu. Suriye’deki asker sayısının azaltılması sürecinin iyi bir şekilde koordine edileceğini vurguladı, “Suriye’deki politika önceliklerimiz değişmedi” dedi.