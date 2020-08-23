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‘’Pompeo İsrail ve BAE’yi Ziyaret Edecek’’

23.08.2020 00:36 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nın, geçen haftalarda ilişkileri normalleştirme anlaşması yapan İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni gelecek hafta ziyaret edeceği bildirildi

‘’Pompeo İsrail ve BAE’yi Ziyaret Edecek’’

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nın, geçen haftalarda ilişkileri normalleştirme anlaşması yapan İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni gelecek hafta ziyaret edeceği bildirildi.

Reuters haber ajansına bilgi veren iki kaynak, Pompeo’nun Pazartesi İsrail’de, Salı günü de BAE’de temaslarda bulunacağını kaydetti.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, Pompeo’nun gündeminde Çin ve İran’ın bölgede yarattığı güvenlik riskleri olduğunu da belirtti.

Beyaz Saray’ın kıdemli danışmanı ve Trump’ın damadı Jared Kushner’ın da, Eylül’ün ilk haftasında İsrail ve BAE’yle birlikte bir dizi ülkeyi ziyaret etmesi bekleniyor.

Reuters’a bilgi veren Trump yönetiminden bir yetkiliye göre, Kushner’e Ortadoğu özel temsilcisi Avi Berkowitz de eşlik edecek ve ikili İsrail ve BAE’ye anlaşma sağladıkları için teşekkür edecek.

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