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Pompeo İsrail’in İran Endişelerini Gidermek İçin Kudüs’e Gitti

18.10.2019 19:21 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ankara'dan sonraki durağı Kudüs’te İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’yla görüştü. Gündemde İsrail’in ABD’nin Suriye’den çekilmesiyle İran’ın bölgede güçlenmesi endişesi vardı. İkili bölgede istikrar için İran'a karşı çabaları görüştü

Pompeo İsrail’in İran Endişelerini Gidermek İçin Kudüs’e Gitti

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ankara'dan sonraki durağı Kudüs’te İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’yla görüştü. Gündemde İsrail’in ABD’nin Suriye’den çekilmesiyle İran’ın bölgede güçlenmesi endişesi vardı. İkili bölgede istikrar için İran'a karşı çabaları görüştü.

Dün Ankara’ya giderek Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda yürüttüğü askeri operasyonla ilgili görüşmeler yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Başkan Yardımcısı Mike Pence’in aksine Washington’a dönmek yerine İsrail’e geçti.

Pompeo’nın ziyaretinin amacı ABD’den Suriye’den çekilmesiyle İsrail’de artan endişeleri gidermekti.
Daha önce ABD’nin müttefiki olan Kürtleri, Suriye’nin kuzeydoğusundaki İslamcı direnişçilere karşı denge unsuru olarak gören İsrail, ABD’nin çekilmesiyle boşalan bölgeye İran’ın ya da İran müttefiklerinin yerleşmesinden endişeli.

Görüşme sonrasında Netanyahu ile birlikte gazetecilere açıklama yapan Pompeo, “İran İslam Cumhuriyeti’nin sadece bölgede değil dünyada oluşturduğu tehdidi püskürtmek için ortaya koyduğumuz çabaları görüştük” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı, "Birlikte Ortadoğu'da istikrarı nasıl sağlayabileceğimiz üzerine fikirlerimizi paylaştık ve dünyanın Ortadoğu'da karşılaştığı sorunlarla ortak mücadele için çabalarımızı nasıl arttırabileceğimizle ilgili konuştuk" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu da, Türkiye’nin harekatına ara vermesine tepkisi sorulduğundaysa, “Umudumuz her şeyin en iyi şekilde sonuçlanması” yanıtını vermekle yetindi.

Netanyahu, harekatın ikinci gününde “Türk işgalini” şiddetle kınamış ve "etnik temizlik" uyarısı yapmıştı.

İsrail Başbakanlık resmi sosyal medya hesabından da, "Bakan Pompeo, Kudüs'e yeniden hoş geldiniz. Mike, ittifakımızı güçlendirmekle, bölgeyle ve birlikte yaşadığımız çeşitli zorluklarla ilgili önemli tartışmalarda bulunduk. İsrail'e verdiğiniz sürekli destek için size ve başkana teşekkür etmek istiyorum. Ortadoğu bir sıkıntı ve türbülans denizidir, ancak öne çıkan bir şey varsa, o da Amerikan-İsrail ittifakıyla ilgili yeteneğiniz, istikrarınız ve kuvvetinizdir" masajı paylaşıldı.

Netanyahu ile görüşmesi sonrası Jerusalem Post gazetesine mülakat veren Pompeo, ABD güçlerinin Irak-Suriye sınırını yakından gözlemleyeceğini söyledi. İsrail, İran’ın Suriye’deki Hizbullah hareketine Irak sınırından kaçak silah ulaştırdığını savunuyor.

Pompeo, “Burası İran’ın Suriye’ye ve İsrail’i tehdit eden Lübnan’a silah sistemleri taşımayı çalıştığı bir köşe. Biz de bu durumu ortaya çıkarmak ve topluca yanıt vermek için elimizden geleni yapacağız” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Kudüs ziyaretinin ardından Brüksel'e gitmesi ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir görüşme yapması bekleniyor.

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