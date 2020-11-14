HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Pompeo İstanbul’da Neden Türk Yetkililerle Görüşmeyecek?

Pompeo İstanbul’da Neden Türk Yetkililerle Görüşmeyecek?

14.11.2020 01:11 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Pompeo İstanbul’da Neden Türk Yetkililerle Görüşmeyecek?

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Türkiye ziyaretinde sadece Fener Rum Patriği’yle görüşecek olmasının program sıkışıklığından ve bu ziyaretin dini özgürlüklere odaklı olmasından kaynaklandığını söyledi

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Türkiye ziyaretinde sadece Fener Rum Patriği’yle görüşecek olmasının program sıkışıklığından ve bu ziyaretin dini özgürlüklere odaklı olmasından kaynaklandığını söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pompeo’nun bugün 10 gün sürecek Avrupa ve Ortadoğu turuna çıkacağı ve bu kapsamda İstanbul’a da uğrayarak Fener Rum Patriği Bartholomeos’la görüşeceği belirtilmişti. Programda Pompeo’nun Türkiye’de hiçbir hükümet yetkilisiyle görüşmesinin yer almaması dikkat çekmişti.

Pompeo’nun ziyaretleriyle ilgili gazetecilere brifing veren üst düzey yetkiliye de, “Pompeo Türkiye ziyaretinde niye Türk yetkililerle görüşmüyor?” sorusu yöneltildi.

İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan yetkili, şu anda Türk yetkililerle bir görüşmenin planlanmadığını, bakanın İstanbul’da Fener Rum Patriği ve diğer dini figürlerle görüşmeye odaklandığını söyledi. Yetkili, İstanbul’da çok sıkışık bir programlarının olduğunu, üst düzey Türk yetkililerin de kendi ayrı seyahat programlarının bulunduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi şunları kaydetti:

“Bu, programlamayla alakalı bir durum. 'Bakan, Ekümenik Patrikhane’nin bulunduğu İstanbul’u ziyaret ediyor. Program çok sıkışık. Anladığımız kadarıyla Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı dahil Türk yetkililerin de seyahat programları olduğundan orada olmayacaklar.”

Türk yetkililerle görüşmemenin, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi alımı ya da Karabağ’daki gerilim gibi hususlardan mı kaynaklandığı sorusu üzerine Amerikalı yetkili, “S-400 gibi kaygılandığımız konuları görüşme fırsatı çok oluyor. Diplomatik temaslar üzerinden sık sık Türk müttefiklerimizle görüşüyoruz. Dışişleri Bakanları'nın birkaç hafta içinde NATO olağan dışişleri bakanları toplantısında görüşme fırsatı olacak. Bu kısa ziyaret dini özgürlüklere odaklı’’ diye konuştu.

Yetkili, S-400 alımından dolayı Türkiye’ye CAATSA yaptırımları getirilmesi ihtimali konusundaki son duruma ilişkin bir soru üzerine de bu konuda ABD’nin duruşunun çok iyi bilindiğini ve bu duruşlarında bir değişiklik olmadığını belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Murat Boz ve Farah Zeynep Abdullah aşk mı yaşıyor? Murat Boz ve Farah Zeynep Abdullah aşk mı yaşıyor?
Skandal harita düzeltildi! 'Rüyanızda görürsünüz'Skandal harita düzeltildi! 'Rüyanızda görürsünüz'
Binlerce kişinin beklediği tarih açıklandıBinlerce kişinin beklediği tarih açıklandı

En Çok Okunan Haberler

İşte yıl sonu dolar tahmini

İşte yıl sonu dolar tahmini

Yatak sahnesi olay oldu! Üstsüz hali gündemde

Yatak sahnesi olay oldu! Üstsüz hali gündemde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukluk arkadaşıyla karşılaştı! Saat hediye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukluk arkadaşıyla karşılaştı! Saat hediye etti

Bakan Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim paylaşımı! 'Ara tatilden sonra...'

Bakan Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim paylaşımı! 'Ara tatilden sonra...'

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 3 bini aştı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 3 bini aştı

Ülke kabusu yaşıyor! Vaka sayısında yeni rekor

Ülke kabusu yaşıyor! Vaka sayısında yeni rekor

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Mehmet Öz, 'Kaçış yok' dedi ve kritik 8 maddeyi sıraladı

Mehmet Öz, 'Kaçış yok' dedi ve kritik 8 maddeyi sıraladı

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!

'Erdoğan çıkışı görülmemiş bir hataydı'

'Erdoğan çıkışı görülmemiş bir hataydı'

'Kalacak yerim yok' diyerek işe başladı, 1 saat sonra yaptığı 'pes' dedirtti

'Kalacak yerim yok' diyerek işe başladı, 1 saat sonra yaptığı 'pes' dedirtti

Diğer Haberler

Depremzedeler için getirilen battaniyeleri sattıkları belirlendi

Pes! Depremzedeler için getirilen battaniyeleri sattılar

Hollanda'da Türk milletvekilinin tepkisinden sonra Türkiye'yi parçalanmış gösteren harita düzeltildi

Skandal harita düzeltildi! 'Rüyanızda görürsünüz'

Son dakika! Fransız oyun şirketi Ubisoft'un Montreal ofisinde rehine krizi

Kanada'da Fransız oyun şirketinin çalışanları rehin alındı

ABD İsrail'den aldığı Demir Kubbe sistemlerini aktifleştiriyor

ABD Demir Kubbe sistemlerini aktifleştiriyor

Putin: Umarım artık ‘Dağlık Karabağ sorunu’ ifadesini kullanmayacağız

Putin'den 'Dağlık Karabağ' toplantısı

ABD'deki başkanlık yarışında Kuzey Carolina'yı Trump, Georgia'yı Biden kazandı

İki kritik eyalette sonuçlar belli oldu

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.