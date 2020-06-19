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Pompeo: “John Bolton Vatan Haini”

19.06.2020 18:10 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton’ın yazdığı ve henüz yayımlanmayan kitabı ülke gündeminde yerini korumayı sürdürürken eleştirilerin dozu da artıyor. Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Bolton’ı ‘’vatan haini’’ olmakla suçladı

Pompeo: “John Bolton Vatan Haini”

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton’ın yazdığı ve henüz yayımlanmayan kitabı ülke gündeminde yerini korumayı sürdürürken eleştirilerin dozu da artıyor. Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Bolton’ı ‘’vatan haini’’ olmakla suçladı.

Pompeo, yaptığı açıklamada, “John Bolton’ın üstlendiği son kamu görevinde halkla arasındaki kutsal güveni ihlal ederek ülkesine zarar veren bir vatan haini olduğunu görmek hem üzücü hem tehlikeli” dedi. Kitabı okumadığını ancak yayınlanan alıntılardan gördüğü kadarıyla yalan ve yanlışları yayan bir içeriğe sahip olduğunu söyledi.

Bolton’ın kitabı henüz yayınlanmadı. Ancak kitapta yer alan iddiaların bir kısmı Amerikan basınında yer aldı. Kitapta Trump hakkında “dengesiz” ve “şaşırtıcı derecede bilgisiz” gibi ifadelerin yanı sıra Trump’ın birçok açıdan başkanlık için uygun olmadığı belirtiliyor.

ABD Başkanı Trump, Perşembe günü yaptığı açıklamalarda, Bolton’ın kitabına ağır eleştirilerde bulunmuş, kitaptaki iddiaları yalanlayarak “Onu kovduğum için beni kötü göstermeye çalışıyor. Tam bir aşağılık” demişti.

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