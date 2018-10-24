Pompeo: “Kaşıkçı cinayetiyle bağlantılı olduklarından şüphelenilen Suudi yetkililer tespit ettik”

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle bağlantılı olduklarından şüphelenilen Suudi yetkililer tespit ettiklerini söyledi.

Pompeo, Dışişleri Bakanlığı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yetkililer arasında Suudi istihbaratı ve dışişlerinden de bazı isimlerin olduğunu belirtti.

Bu kişilerin vizelerinin iptal edilmesi dahil bazı önlemler konusunda çalıştıklarını ifade eden Pompeo, Maliye Bakanlığı ile de Magnitsky yaptırımlar yasasının devreye sokulması seçeneğinin değerlendirilmesi için işbirliği içinde olduklarını kaydetti.

