Pompeo Kaşıkçı için Türkiye'ye gidiyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki konsolosluk binasına girdikten bu yana haber alınamayan Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili olarak Suudi Arabistan ziyaretinin ardından Türkiye'ye gideceği belirtildi.

Beyaz Saray'a bağlı Ulusal Güvenlik Konseyi'nin sözcüsü, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Suudi Arabistan'a gönderilen Pompeo'nun bu ziyaretinin ardından Türkiye'ye de uğrayacağını söyledi. Sözcü, "Türk yetkililerin, Suudi Arabistan hükümetinin tam ve şeffaf desteğiyle birlikte kapsamlı bir soruşturma yürütmeleri ve soruşturmanın sonucunu resmi olarak yayınlamaları son derece önemli" dedi.

Anadolu Ajansı da Pazartesi akşamı geçtiği haberde Pompeo'nun, Suudi Arabistan'da Kaşıkçı olayına ilişkin yapacağı görüşmelerin ardından 17 Ekim Çarşamba günü Türkiye'ye gideceğini yazdı. Haberde Türkiye temasları kapsamında Pompeo'nun Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşeceği de ifade edildi.

ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ile Kaşıkçı olayı konusunda bir telefon görüşmesi gerçekleştirdikten sonra, Dışişleri Bakanı Pompeo'yu Selman ile görüşmek üzere derhal Suudi Arabistan'a gönderme kararı aldığını belirtmişti.