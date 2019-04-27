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Pompeo, Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 02:29 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus: - "İkili, Kazakistan'ın tarihi başkanlık geçiş süreci ve haziranda yapılacak olan seçimler ile terörle mücadelede işbirliğini ele aldı"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kazakistan Devlet Başkanlığı Özel Temsilcisi ve Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Kerim Mesimov ile Washington'da görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, görüşme ile ilgili yaptığı açıklamada, "İkili, Kazakistan'ın tarihi başkanlık geçiş süreci ve haziranda yapılacak olan seçimler ile terörle mücadelede ikili işbirliğini ele aldı." dedi.

Pompeo'nun Kazakistan'a, Afganistan'da kalıcı bir barışa verdiği destekten dolayı teşekkür ettiğini belirten Ortagus, "Bakan, Çin'in batısında devam eden ve kurbanları (Çin'in) Sincan bölgesindeki çoğunluğu etnik Kazaklardan oluşan insan hakları krizini de gündeme getirdi ve ABD'nin krizin mağdurlarına güçlü desteğini iletti." ifadesini kullandı.

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