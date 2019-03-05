Pompeo Kuzey Kore Konusunda Umutlu

Geçen hafta Vietnam’da Başkan Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasında anlaşmaya varılmadan sona eren zirvenin ardından Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD’nin Kuzey Kore’ye gelecek haftalarda bir heyet göndereceğinden umutlu olduğunu söyledi.

Geçen haftaki zirvede liderler gelecekte yapılacak müzakereler için bir tarih veya plan belirlenmemişti.

Pompeo, “Henüz söz veremesem de geri döneceğimiz ve gelecek haftalarda Pyongyang’da bir ekibim olacağına dair umudum var” dedi.

Pompeo, Iowa eyaletini ziyareti sırasında yaptığı açıklamada ekibinin Kim’i nükleer silah programından vazgeçmesi halinde ülkenin ya da hükümetin güvenliğinin tehlikeye düşmeyeceği konusunda ikna etmeye çalıştığını söyledi.

İki taraf müzakerelerin aniden sona ermesine farklı gerekçeler göstermişti.

Trump, Kuzey Kore’nin yaptırımlarının tamamen kaldırılmasını istediğini söylemiş ancak Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho farklı yönde bir açıklama yapmıştı. Bakan nükleer tesisinin devre dışı bırakılması karşılığında yaptırımların kısmen kaldırılmasını istediklerini söylemişti.