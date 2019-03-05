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Pompeo Kuzey Kore Konusunda Umutlu

05.03.2019 18:35 | Son Güncelleme

Geçen hafta Vietnam’da Başkan Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasında anlaşmaya varılmadan sona eren zirvenin ardından Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD’nin Kuzey Kore’ye gelecek haftalarda bir heyet göndereceğinden umutlu olduğunu söyledi

Pompeo Kuzey Kore Konusunda Umutlu

Geçen hafta Vietnam’da Başkan Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasında anlaşmaya varılmadan sona eren zirvenin ardından Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD’nin Kuzey Kore’ye gelecek haftalarda bir heyet göndereceğinden umutlu olduğunu söyledi.

Geçen haftaki zirvede liderler gelecekte yapılacak müzakereler için bir tarih veya plan belirlenmemişti.

Pompeo, “Henüz söz veremesem de geri döneceğimiz ve gelecek haftalarda Pyongyang’da bir ekibim olacağına dair umudum var” dedi.

Pompeo, Iowa eyaletini ziyareti sırasında yaptığı açıklamada ekibinin Kim’i nükleer silah programından vazgeçmesi halinde ülkenin ya da hükümetin güvenliğinin tehlikeye düşmeyeceği konusunda ikna etmeye çalıştığını söyledi.

İki taraf müzakerelerin aniden sona ermesine farklı gerekçeler göstermişti.

Trump, Kuzey Kore’nin yaptırımlarının tamamen kaldırılmasını istediğini söylemiş ancak Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho farklı yönde bir açıklama yapmıştı. Bakan nükleer tesisinin devre dışı bırakılması karşılığında yaptırımların kısmen kaldırılmasını istediklerini söylemişti.

Son olarak Cumartesi günü ABD ve Güney Kore her yıl bahar aylarında yapılan geniş ölçekli ortak askeri tatbikatları sonlandıracaklarını bildirdi.

Küçük ölçekli tatbikatlarsa devam edecek.

Zirvenin başarısız olmasının Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in’in arabuluculuk rolünü de zedeleyebileceği belirtiliyor.

Moon, ABD yaptırımlarının hafifletilmesinin iki Kore arasında turizm bölgesi ve fabrika alanı oluşturulması gibi bazı projelerin yeniden başlatılmasına katkı sağlayabileceğini düşünüyordu.

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