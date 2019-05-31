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Pompeo - Maas görüşmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 14:21 | Son Güncelleme

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas: - "(Almanya'nın DEAŞ karşıtı koalisyona katkısını uzatması) Bundan sonrasına zamanı geldiğinde Federal Meclis'te karar verilecek"

BERLİN (AA) - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Almanya'nın Suriye'de DEAŞ karşıtı koalisyon güçleri kapsamında görev yapan Alman askerlerinin görev sürelerinin uzatılması konusundaki kararı Federal Meclis'in vereceğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Maas, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Berlin'de yaptığı görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

"ABD'nin, Suriye'de üzerinde çalışılan güvenli bölge konusunda Almanya'dan da hava desteği istemesine" ilişkin basında çıkan haberlere işaret eden Maas, ''ABD'nin, desteklediğimiz yerel varlığını korumaya karar vermesinden çok memnunuz. Ancak bundan sonrasına zamanı geldiğinde Federal Meclis'te karar verilecek.'' diyerek, bu konuda açık bir destek sözü vermekten kaçındı.

Maas, Pompeo ile İran konusunu da konuştuklarına dikkati çekerek, ABD ile Almanya'nın İran politikalarında aynı amacı güttüklerini ve İran'ın nükleer silaha sahip olmaması ve balistik füze programı konusundaki aynı görüşleri paylaştıklarını söyledi.

Ülkesinin, ABD ile İran konusundaki görüşlerinin zaman zaman farklılık gösterdiğini vurgulayan Maas, yine de ortak hedefler konusunda net bir tutum sergilediklerini ifade etti.

Maas, ABD'nin Çinli Huawei şirketi hakkındaki çekincelerini dile getirerek, ülkesindeki 5G ihalesine girecek şirketlere de mesaj verdi. Alman Bakan, ''Eğer bir şirket güvenlik garantisi konusunda yeterlilik sağlayamıyorsa, o zaman bu konuda şansı daha az olacaktır.'' değerlendirmesinde bulundu.

Almanya, 3 yıldır Suriye'deki DEAŞ karşıtı koalisyona Tornado ve yakıt ikmal tank uçaklarıyla destek veriyor. Ürdün'de konuşlanan Alman birliğinin görev süresi 31 Ekim'de sona eriyor. Ancak ABD, Almanya'dan, gönderilmesi planlanan yeni ABD birliği nedeniyle destek istiyor. Almanya'nın söz konusu birliğin görev süresinin uzaması ve ABD'ye destek sağlanması konusunda 31 Ekim'den önce bu konuyu Federal Meclis'te görüşüp karara bağlaması gerekiyor.

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Almanya Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas

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