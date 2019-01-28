Pompeo: 'Maduro Kararını Bir Gecede Almadık'

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington’ın Venezuela muhalefet lideri Juan Guiado’yu geçici cumhurbaşkanı olarak tanımasnın ardından konuştu. Amerika’nın Venezuela’ya 20 milyon doların üzerinde insani yardımda bulunmayı planladığını açıkladı.

Amerika Devletleri Örgütü’nün (OAS) Washington’daki toplantısında konuşan Pompeo, Amerika’nın “çok uzun süredir acılar çeken” Venezuela halkının dostu olduğunu vurguladı.

“Maduro rejimi tiranlığının Venezuela halkını çok uzun süredir boğduğunu” ifade eden Pompeo, Amerika’nın Venezuela halkıyla dayanışması ve demokrasiye saygısının gereği olarak Juan Guaido’yu geçici cumhurbaşkanı olarak tanıdığını belirtti.

OAS içerisindeki birçok ülkenin de aynı adımı attığına dikkati çekerek, bundan dolayı teşekkür eden Pompeo, tüm ülkeleri de “doğru adımı” atmaya çağırdıklarını söyledi. Şimdi OAS’nin de bir bütün olarak kurumsal ölçekte aynı yönde karar almasının zamanı olduğunu kaydeden. Pompeo, OAS’ye, Venezuela konusunda “basit ve makul demokratik prensipler” üzerinde harekete geçme çağrısında bulundu.