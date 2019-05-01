ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo darbe girişimi ile yüz yüze olan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ülkeyi terk etmeye hazırlandığını ancak Rusya’nın girişimi ile bundan vazgeçtiğini iddia etti.

ABD merkezli uluslararası bir basın kuruluşuna röportaj veren ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo darbe girişimi ile yüz yüze olan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun geçtiğimiz günlerde ülkeyi terk etmek üzere Küba’ya gitmesi planlanan bir helikopter hazırladığını öne sürdü. Pompeo ayrıca Maduro’yu ülkeyi terk etme kararından vazgeçmesi konusunda Rusya’nın ikna ettiğini belirtti.

Pompeo, "Bize ulaşan bilgilere göre Maduro, sabah bir havalimanında onu Havana’ya götürecek bir uçak bekliyordu ve gitmeye hazırdı. Ancak Ruslar onu kalması için ikna etti" dedi.

"Washington Venezuela ordusunun moralini bozmak için elinden geleni yaptı"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, ise yaptığı açıklamada ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun ortaya attığı iddianın gerçeği yansıtmadığını, tamamen yanlış bir bilgi olduğunu belirtti.

Sözcü Zakharova, "Washington yönetimi Venezuela ordusunun moralini bozmak için elinden geleni yaptı ve şimdi de algıyı yönetimi yapıyor" ifadelerini kullandı.

