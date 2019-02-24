Pompeo: ‘Maduro’nun Günleri Sayılı’

Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun günlerinin sayılı olduğunu kaydetti.

Pompeo bu açıklamasını Amerikan CNN televizyonuna yaptı. Dışişleri Bakanı, “Tam günleri bilmek zor. Eminim Venezuela halkı Maduro’nun günlerinin sayılı olmasını sağlayacak” dedi.

Bu arada Venezuela’nın Brezilya sınırında protestocularla Venezuela askerleri arasında yeniden çatışmalar çıktı.

Brezilya sınırına gelen onlarca Venezuelalı, Venezuela askerlerine taşlar fırlattı.

Olaylarla ilgili görüntülerde bir Brezilyalı askerin Venezuelalı askerlere soğukkanlı olması çağrısında bulunurken, gazeteci ve göstericilere de geri çekilmeleri çağrısında bulunması dikkat çekti.

Yerel kaynaklar Cumartesi günkü olaylarda onlarca kişinin yaralandığını belirtiyor. Venezuela güçleri sınırdan ülkeye yardım malzemelerinin girişini engelliyor.

Bu arada Brezilyalı yetkililer 2 Venezuelalı askerin Cumartesi günü Brezilya’ya iltica ettiğini belirtti.

Kolombiya da Cumartesi günü en az 60 askerin Kolombiya mülteci servisine başvuruda bulunduğunu belirtti.

Brezilya ve Kolombiya da Maduro’ya iktidarı bırakması için baskıyı arttıracaklarını kaydetti.

