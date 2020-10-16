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Pompeo: ‘‘Maraş Kararı Provokatif’’

16.10.2020 22:50 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, KKTC’nin Maraş’ın bir kısmını halka açma kararının provokatif olduğunu söyledi ve karardan vazgeçilmesini istedi

Pompeo: ‘‘Maraş Kararı Provokatif’’

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulides ile bir telefon görüşmesi yaptı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus’un konuyla ilgili açıklamasında, iki bakanın KKTC ‘nin Maraş’ın 1974’ten beri kapalı olan kısmına girişlerin bir kısmının yeniden açılması kararını görüştükleri belirtildi.

Açıklamaya göre bunun provokatif bir adım olduğunu belirten ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, kararın ayrıca BM Güvenik Konseyi’nin 550 ve 789 sayılı kararlarına aykırı olduğunu ve Kıbrıs müzakerelerine dönülmesi açısından yapıcı bir adım olmadığını söyledi.

Pompeo, Maraş’ın kapalı olan kısmının açılmasından vazgeçilmesi çağrısı yaptı; BM Güvenlik Konseyi’nin 9 Ekim’deki oturumu ve Maraş konusundaki açıklamasını memnunlukla karşıladığını bildirdi.

Açıklamada, ‘‘ABD, adanın tüm Kıbrıslılar’ın ve bölgenin fayda sağlayacağı iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon olarak yeniden birleşmesi için kapsamlı bir barışı destekliyor’’ denildi.

Kıbrıs’ta Türk ve Rum kesimlerini birbirinden ayıran tampon bölgenin doğusunda yer alan, 1974’ten önce tatil beldesi olarak kullanılan Maraş'ta Demokrasi Caddesi ve sahil şeridinin bir kısmı 8 Ekim’de halkın kullanımına açılmıştı.

BM Güvenlik Konseyi, KKTC’nin Maraş kararını kapalı oturumda görüşmüş, yapılan ortak açıklamada Konsey kararlarına uygun olmayan eylemlerden kaçınılması çağrısı yapılmıştı.

Çok katlı oteller, rezidanslar ve mağazalarla dolu Maraş’tan Türkiye’nin 1974’teki askeri harekatının ardından 39 bin kadar Kıbrıslı Rum göç etmişti. Maraş’ın kıyı bölgesi bu tarihten itibaren kapalıydı.

1983’te KKTC’nin kuruluşunun ardından BM Güvenlik Konseyi 1984 tarihli ve 550 sayılı kararında Maraş’a kendi sakinleri dışında kişilerin yerleştirilmesinin kabul edilemez olduğunu bildirmişti.

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