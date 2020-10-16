Pompeo: ‘‘Maraş Kararı Provokatif’’

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulides ile bir telefon görüşmesi yaptı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus’un konuyla ilgili açıklamasında, iki bakanın KKTC ‘nin Maraş’ın 1974’ten beri kapalı olan kısmına girişlerin bir kısmının yeniden açılması kararını görüştükleri belirtildi.

Açıklamaya göre bunun provokatif bir adım olduğunu belirten ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, kararın ayrıca BM Güvenik Konseyi’nin 550 ve 789 sayılı kararlarına aykırı olduğunu ve Kıbrıs müzakerelerine dönülmesi açısından yapıcı bir adım olmadığını söyledi.

Pompeo, Maraş’ın kapalı olan kısmının açılmasından vazgeçilmesi çağrısı yaptı; BM Güvenlik Konseyi’nin 9 Ekim’deki oturumu ve Maraş konusundaki açıklamasını memnunlukla karşıladığını bildirdi.

Açıklamada, ‘‘ABD, adanın tüm Kıbrıslılar’ın ve bölgenin fayda sağlayacağı iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon olarak yeniden birleşmesi için kapsamlı bir barışı destekliyor’’ denildi.

Kıbrıs’ta Türk ve Rum kesimlerini birbirinden ayıran tampon bölgenin doğusunda yer alan, 1974’ten önce tatil beldesi olarak kullanılan Maraş'ta Demokrasi Caddesi ve sahil şeridinin bir kısmı 8 Ekim’de halkın kullanımına açılmıştı.