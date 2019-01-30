Pompeo, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, sürpriz Irak ziyaretinin ardından Mısır’a giderek Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile bir araya geldi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Orta Doğu ziyaretlerine devam ediyor. Pompeo, sürpriz Irak ziyaretinin ardından Mısır’ın başkenti Kahire’ye geldi. Pompeo, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi bir araya gelerek, ABD’nin Orta Doğu’da üstleneceği yeni rolü görüştü.
Pompeo, Orta Doğu turuna Salı günü Ürdün’den başlamıştı. Bugün Mısır’ın başkenti Kahire’ye giden Pompeo’nun ziyaret edeceği şehirler arasında Manama, Abu Dabi, Doha, Riyad, Muscat ve Kuveyt yer alıyor. Pompeo’nun ayrıca İsrail’i ziyaret etmesi de bekleniyor.
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