Pompeo ‘‘Muz Cumhuriyeti’’ Yorumlarına Sert Tepki Gösterdi

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, başkentte Başkan Donald Trump’ın destekçilerinin Kongre binasını işgal etmesinin ardından ‘ABD’nin muz cumhuriyetine döndüğü’ yolundaki suçlamalara sert tepki gösterdi. Pompeo, Kongre’ye Başkan’ı destekleyen göstericilerin düzenlediği işgal eyleminin ardından ABD’ye yapılan eleştirilerin ‘‘karalama’’ olduğunu söyledi ve Perşembe akşamı yazdığı bir dizi Twitter mesajıyla ABD’nin demokrasisinin sorgulanmasını eleştirdi. Pompeo Cuma günü resmi hesabından yazdığı mesajlarında ise Amerika için ‘‘Dünyanın en büyük ülkesi’’ dedi ve Amerikalılar’ı övdü. Pompeo, ‘‘Dünyanın en büyük ülkesi olmak sadece olağanüstü bir ekonomiye ve güçlü bir orduya sahip olmak değil. Bu ayrıca dünyaya yansıttığımız değerlerle ilgili. Ben Amerika’ya ve Amerikalılaragüveniyorum’’ sözlerini kullandı. Pompeo, Amerika’nın muz cumhuriyetine benzetilmesini ‘‘muz cumhuriyeti konseptinin ve Amerika’nın demokrasisinin yanlış değerlendirilmesi’’ olduğunu söyledi. Pompeo, şu mesajları verdi:

‘‘ABD Kongre’sine dün yapılan menfur saldırı karşısında aralarında gazeteciler ve siyasetçilerin de olduğu birçok önemli isim ABD’yi muz cumhuriyetine benzetti. Bu karalama muz cumhuriyetlerinin ve Amerika’daki demokrasinin yanlış anlaşılmasıdır’’ ‘‘Bir muz cumhuriyetinde şiddete başvuranlar iktidarın yetkisini kullanmasını engeller. ABD’de ise polis şiddete başvuranları engelliyor, böylece halkın temsilcileri yasaların üstünlüğü ve anayasal yönetim ilkesine uygun olarak yetkilerini kullanabiliyor.’’ Çarşamba günü Kongre’de yapılan ve 3 Kasım seçimlerinin sonucunun onaylandığı oturumu engellemek için başkent Washington’da Kongre binası önünde toplanan göstericiler polis bariyerlerini aşarak binanın içine kadar girmişti. Göstericiler kongre koridorlarında polisle karşı karşıya gelmiş, oturum sırasında zorla Temsilciler Meclisi salonuna girmiş ve oturuma ara verilmesine neden olmuşlardı. Olaylar sırasında biri Kongre binasında olmak üzere 4 gösterici hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.