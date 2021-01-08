Pompeo ‘‘Muz Cumhuriyeti’’ Yorumlarına Sert Tepki Gösterdi

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, başkentte Başkan Donald Trump’ın destekçilerinin Kongre binasını işgal etmesinin ardından ‘ABD’nin muz cumhuriyetine döndüğü’ yolundaki suçlamalara sert tepki gösterdi.
Pompeo, Kongre’ye Başkan’ı destekleyen göstericilerin düzenlediği işgal eyleminin ardından ABD’ye yapılan eleştirilerin ‘‘karalama’’ olduğunu söyledi ve Perşembe akşamı yazdığı bir dizi Twitter mesajıyla ABD’nin demokrasisinin sorgulanmasını eleştirdi. Pompeo Cuma günü resmi hesabından yazdığı mesajlarında ise Amerika için ‘‘Dünyanın en büyük ülkesi’’ dedi ve Amerikalılar’ı övdü.
Pompeo, ‘‘Dünyanın en büyük ülkesi olmak sadece olağanüstü bir ekonomiye ve güçlü bir orduya sahip olmak değil. Bu ayrıca dünyaya yansıttığımız değerlerle ilgili. Ben Amerika’ya ve Amerikalılaragüveniyorum’’ sözlerini kullandı.
Pompeo, Amerika’nın muz cumhuriyetine benzetilmesini ‘‘muz cumhuriyeti konseptinin ve Amerika’nın demokrasisinin yanlış değerlendirilmesi’’ olduğunu söyledi.
Pompeo, şu mesajları verdi:
‘‘ABD Kongre’sine dün yapılan menfur saldırı karşısında aralarında gazeteciler ve siyasetçilerin de olduğu birçok önemli isim ABD’yi muz cumhuriyetine benzetti. Bu karalama muz cumhuriyetlerinin ve Amerika’daki demokrasinin yanlış anlaşılmasıdır’’
‘‘Bir muz cumhuriyetinde şiddete başvuranlar iktidarın yetkisini kullanmasını engeller. ABD’de ise polis şiddete başvuranları engelliyor, böylece halkın temsilcileri yasaların üstünlüğü ve anayasal yönetim ilkesine uygun olarak yetkilerini kullanabiliyor.’’
Çarşamba günü Kongre’de yapılan ve 3 Kasım seçimlerinin sonucunun onaylandığı oturumu engellemek için başkent Washington’da Kongre binası önünde toplanan göstericiler polis bariyerlerini aşarak binanın içine kadar girmişti. Göstericiler kongre koridorlarında polisle karşı karşıya gelmiş, oturum sırasında zorla Temsilciler Meclisi salonuna girmiş ve oturuma ara verilmesine neden olmuşlardı. Olaylar sırasında biri Kongre binasında olmak üzere 4 gösterici hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.
Aynı olaylarda bir polis memuru da hayatını kayebetti.
Kongre’de yaşanan şiddet aralarında eski başkan George W. Bush’un da olduğu bazı siyasetçiler tarafından ‘‘muz cumhuriyeti’’ sözleriyle eleştirilmişti.
Eski Başkan George W. Bush, ‘‘Seçim sonuçları ancak muz cumhuriyetlerinde bu şekilde değerlendirilir, bizim demokratik ülkemizde değil’’ sözleriyle tepkisini göstermişti.
Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Mike Gallagher da olaylar sırasında “Kongre’de şu anda tam muz cumhuriyetinde yaşanacak saçmalıklar yaşanıyor’’ demiş ve Başkan Trump’a olayları durdurması çağrısı yapmıştı.
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