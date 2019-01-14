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Pompeo Orta Doğu turunun son durağı Umman'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 18:07 | Son Güncelleme

Pompeo Orta Doğu turunun son durağı Umman'da

MASKAT (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Orta Doğu turunun son durağı Umman'a geldi.

Umman resmi haber ajansı ONA'nın haberine göre, başkent Maskat'a gelen Pompeo'yu Umman Dışişlerinden sorumlu Devlet Bakanı Yusuf bin Alevi ile ABD'nin Maskat Büyükelçisi Marc J. Sievers karşıladı.

Göreve geldiğinden bu yana ikinci Orta Doğu turuna çıkan Pompeo, Ürdün, Irak, Mısır, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Katar'ı ziyaret etmişti. Salı günü başladığı tur kapsamında Umman'dan sonra Kuveyt'e geçmesi beklenen Pompeo'nun, ülkesinde katılması gereken bir cenaze nedeniyle Orta Doğu turunu yarıda keseceği belirtilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Mike Pompeo Umman

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