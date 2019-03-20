Pompeo Ortadoğu’da İran’a Karşı Destek Arıyor

Pompeo bir sonraki durağı İsrail’de Başbakan Benyamin Netanyahu’yla bir araya gelecek. Yolsuzluk soruşturması ve rüşvet iddialarıyla zor günler geçiren Netanyahu’nun hükümeti 9 Nisan’da erken seçime gitmeye hazırlanıyor.

Bahreyn, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri 2017’nin Haziran ayında Katar’a aşırıcı grupları desteklediği ve İran’la yakın ilişkiler kurduğu gerekçesiyle boykot uygulamaya başlamıştı. Katar ise aşırıcılara kaynak sağladığı iddialarını reddediyor. Ancak Doha, kara sularında Tahran’la çok büyük doğalgaz rezervlerini paylaşıyor.

Pompeo Kuveyt’te yaptığı açıklamada Arap ülkeleri arasındaki sorunun Körfez İşbirliği Konseyi’nin İran ve IŞİD gibi terör örgütlerinden kaynaklı tehditleri bertaraf etme konusundaki çabalarını baltaladığını kaydetti.

Pompeo, Katar ve hepsi ABD’nin müttefikleri olan dört Arap ülkesi arasındaki anlaşmazlığı çözme çağrısı da yapmaya hazırlanıyor.

Pompeo seyahat sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada İsrail ziyaretinin erken seçimler öncesinde ABD'nin Netanyahu'ya destek gösterisi olarak algılanmaması gerektiğini söyledi.

Netanyahu'nun da gelecek hafta Washington'a giderek güçlü lobi grubu Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi'nin yıllık toplantısına katılması bekleniyor. Netanyahu'nun, Başkan Donald Trump'la da bir araya gelebileceği belirtiliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde Batı Şeria ve Golan Tepeleri için "İsrail işgalindeki" sıfatını kullanmamıştı. Pompeo, Dışişleri Bakanlığı raporunda yer alan bu terminoloji değişikliğin arkasında olduklarını kaydetti ve "Bu gerçeklere dayanan bir söylem. Biz durumu böyle görüyoruz. Bunun doğru olduğunu düşünüyoruz ve arkasındayız" dedi.

Pompeo üçüncü durağı Beyrut’ta İran ve Hizbullah’ın oluşturduğu tehdide karşı alınabilecek önlemlerin konuşulacağını kaydetti.

ABD, Lübnan Başbakanı Saad Hariri’nin koalisyon hükümetinde temsil edilen Hizbullah’ı İran yanlısı bir terör organizasyonu olarak kabul ediyor.