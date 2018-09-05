ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da temaslarda bulunuyor. Ziyaret iki ülke ilişkilerinde yine gerilimlerin yaşandığı bir döneme denk geliyor.
ABD geçen hafta Pakistan’a 300 milyon dolarlık Koalisyon Destek Fonu’nu iptal etmişti ve Pompeo Pakistan’a giderken de uçakta Zalmay Halilzad’ı ABD’nin Afganistan özel danışmanı olarak atadığını açıkladı. Halilzad, Pakistan’a yönelik eleştirileri nedeniyle bu ülkede pek sevilmeyen bir isim.
Dolayısıyla, Pompeo Pakistan’da gerilimli ilişkileri “reset” etmek istediğini söylese de Halilzad atamasının bu hedefi zorlaştırabileceği yorumları yapılıyor.
Taliban’ın devrilmesinin ardından 2001-2003 yılları arasında ABD’nin Afganistan özel temsilcisi, daha sonra da 2003-2005 arasında bu ülkede büyükelçilik yapan Afganistan doğumlu Halilzad, Afganistan’da kötüleşen güvenlik durumu ve ülke genelindeki kaostan sık sık Pakistan ordusu ve istihbarat ajansını suçlamıştı.
Halilzad bu iki kurumun Taliban militanlarına barınak ve yardım sağladığını öne sürüyor.
Pompeo İslamabad’daki temasları kapsamında Pakistan’ın yeni seçilen başbakanı İmran Han ve Dışişleri Bakanı Şah Mehmud Kureyşi’yle biraraya geldi. Han iki ülkenin sorunlu ilişkilerini “reset” edebileceği konusunda “iyimser” olduğunu belirtti.
Eski bir kriket yıldızı olan Han, “Biliyorsunuz ben doğuştan iyimserdim. Bir sporcu her zaman iyimserdir. Sahaya çıkar ve kazanacağını düşünür” dedi.
Kureyşi de Pompeo’yla görüşmesini “mükemmel” olarak niteledi.
Pompeo sadece birkaç saat sürecek Pakistan ziyareti sırasında Genelkurmay Başkanı Kamar Javid Bajva’yla da biraraya gelecek.
Görüşmelerde ana gündem maddesinin Afganistan ve oradaki savaşa müzakereler üzerinden son verilmesi hedefinin oluşturması öngörülüyor. Pompeo Pakistan’ın ardından Hindistan’a geçecek.
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