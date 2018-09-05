ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da temaslarda bulunuyor. Ziyaret iki ülke ilişkilerinde yine gerilimlerin yaşandığı bir döneme denk geliyor.

ABD geçen hafta Pakistan’a 300 milyon dolarlık Koalisyon Destek Fonu’nu iptal etmişti ve Pompeo Pakistan’a giderken de uçakta Zalmay Halilzad’ı ABD’nin Afganistan özel danışmanı olarak atadığını açıkladı. Halilzad, Pakistan’a yönelik eleştirileri nedeniyle bu ülkede pek sevilmeyen bir isim.

Dolayısıyla, Pompeo Pakistan’da gerilimli ilişkileri “reset” etmek istediğini söylese de Halilzad atamasının bu hedefi zorlaştırabileceği yorumları yapılıyor.

Taliban’ın devrilmesinin ardından 2001-2003 yılları arasında ABD’nin Afganistan özel temsilcisi, daha sonra da 2003-2005 arasında bu ülkede büyükelçilik yapan Afganistan doğumlu Halilzad, Afganistan’da kötüleşen güvenlik durumu ve ülke genelindeki kaostan sık sık Pakistan ordusu ve istihbarat ajansını suçlamıştı.

Halilzad bu iki kurumun Taliban militanlarına barınak ve yardım sağladığını öne sürüyor.