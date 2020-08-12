HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Pompeo Prag’da Çin’i Eleştirdi

Pompeo Prag’da Çin’i Eleştirdi

12.08.2020 19:08 | Son Güncelleme

Pompeo, Çin’in küresel ekonomik gücünün bu ülkeyi bazı durumlarda Soğuk Savaş dönemi Sovyetler Birliği’nden bile daha zor bir düşman haline getirdiğini söyledi

Pompeo Prag’da Çin’i Eleştirdi

Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dört Orta ve Doğu Avrupa ülkesini kapsayan ziyareti çerçevesinde Çek Cumhuriyeti’nde resmi temaslarda bulundu, senatoda bir konuşma yaptı.

Pompeo, 1989’daki Kadife Devrim’e kadar Sovyetler Birliği üyesi olan Çek Cumhuriyeti’ne yaptığı ziyarette Çin’in etkisiyle mücadele edilmesine odaklandı.

Pompeo, Çin’in küresel ekonomik gücünün bu ülkeyi bazı durumlarda Soğuk Savaş dönemi Sovyetler Birliği’nden bile daha zor bir düşman haline getirdiğini söyledi.

Pompeo, Avrupa ve civarındaki ülkelerden ekonomik gücünü nüfuz elde etmek için kullandığını söylediği Çin Komünist Partisi’ne karşı durmalarını istedi. Pompeo, “Yaşanan ikinci bir Soğuk Savaş değil. Çin Komünist Partisi’ne direnmek bazı yönleriyle bundan çok daha zor’’ dedi.

Pompeo, Çek hükümeti denetim kurumunun Çinli Huawei firmasına ait malzemelerin 5G telekomünikasyon ağında kullanılmaması uyarısı yapmasının ardından Çek Cumhuriyeti’nin güvenlik standartlarını övdü.

Pompeo ve Çek Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Babis 5G güvenliği konusunda Mayıs ayında bir mutabakat imzalamıştı, ancak ülkede henüz Huawei teknolojilerini resmen yasaklama yönünde bir adım atılmadı. Çek Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Milos Zeman, Çin ile ilişkilerini iyi tutmaya çalışıyor.

Çek Senatosu Başkanı Milan Vystrcil’in bu ayın sonunda Tayvan’ı ziyaret etme planına da değinen Pompeo, bazı Avrupa ülkelerinin Çin tehdidinin farkına varmasının diğerlerinden daha uzun zaman aldığını söyledi ancak ‘‘Amerika’da bu eğilim tersine döndü, Avrupa’da da böyle olduğunu görüyorum. Batı kazanıyor. Kimsenin Batı’nın kaybettiğini söylemesine izin vermeyin’’ dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Kan donduran olay! Erkek doğmadı diye çöpe attılarKan donduran olay! Erkek doğmadı diye çöpe attılar
Karbonat: Faydaları nelerdir?Karbonat: Faydaları nelerdir?

En Çok Okunan Haberler

Gamze'yi öldürüp, 'Başkasıyla paylaşamam' demiş

Gamze'yi öldürüp, 'Başkasıyla paylaşamam' demiş

Survivor Evrim'den Mert itirafı! 'Her şey olur’

Survivor Evrim'den Mert itirafı! 'Her şey olur’

Erdoğan Cumhur İttifakı'na mı davet etti?

Erdoğan Cumhur İttifakı'na mı davet etti?

Koronavirüs aşısıyla ilgili yeni açıklama

Koronavirüs aşısıyla ilgili yeni açıklama

4 milyon TL'lik daireyi 2 milyon TL'ye aldı

4 milyon TL'lik daireyi 2 milyon TL'ye aldı

Çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı

Çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Lise öğrencisine okul tuvaletinde cinsel istismar! Öğretmen hakkında karar verildi

Lise öğrencisine okul tuvaletinde cinsel istismar! Öğretmen hakkında karar verildi

Eski porno yıldızı Beyrut için gözlüklerini satıyor

Eski porno yıldızı Beyrut için gözlüklerini satıyor

Şiddetli ağrıyla hastaneye gitti, penisinden 29 bilye çıkarıldı

Şiddetli ağrıyla hastaneye gitti, penisinden 29 bilye çıkarıldı

Şehri yerle bir eden amonyum nitratın sahibi ortaya çıktı

Şehri yerle bir eden amonyum nitratın sahibi ortaya çıktı

Beyrut'ta şiddetli patlama!

Beyrut'ta şiddetli patlama!

Diğer Haberler
İsveç'te cami önünde Kur'an-ı Kerim yakacağını duyurmuştu! Skandal provokasyon önlendi

Kur'an-ı Kerim yakacaktı! Skandal provokasyon önlendi

NASA’nın Jüpiter fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu: Pizza gezegeni

NASA paylaştı, sosyal medyada gündem oldu

Lübnan Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Patlamadan iki hafta önce...

Lübnan Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Patlamadan iki hafta önce...

Miçotakis'ten 'acil' koduyla ulusa sesleniş! Türkiye'yle gerilim...

Miçotakis'ten 'acil' koduyla ulusa sesleniş! Türkiye'yle gerilim...

Almanya'da endişelendiren vaka artışı! Mayıs ayından bu yana en yüksek rakam...

Almanya'da endişelendiren vaka artışı! Mayıs ayından bu yana en yüksek rakam...

Çin’de bir aile bebeklerini erkek doğmadığı için ölüme terk etti

Kan donduran olay! Erkek doğmadı diye çöpe attılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.