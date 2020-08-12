Pompeo Prag’da Çin’i Eleştirdi

Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dört Orta ve Doğu Avrupa ülkesini kapsayan ziyareti çerçevesinde Çek Cumhuriyeti’nde resmi temaslarda bulundu, senatoda bir konuşma yaptı.

Pompeo, 1989’daki Kadife Devrim’e kadar Sovyetler Birliği üyesi olan Çek Cumhuriyeti’ne yaptığı ziyarette Çin’in etkisiyle mücadele edilmesine odaklandı.

Pompeo, Çin’in küresel ekonomik gücünün bu ülkeyi bazı durumlarda Soğuk Savaş dönemi Sovyetler Birliği’nden bile daha zor bir düşman haline getirdiğini söyledi.

Pompeo, Avrupa ve civarındaki ülkelerden ekonomik gücünü nüfuz elde etmek için kullandığını söylediği Çin Komünist Partisi’ne karşı durmalarını istedi. Pompeo, “Yaşanan ikinci bir Soğuk Savaş değil. Çin Komünist Partisi’ne direnmek bazı yönleriyle bundan çok daha zor’’ dedi.

Pompeo, Çek hükümeti denetim kurumunun Çinli Huawei firmasına ait malzemelerin 5G telekomünikasyon ağında kullanılmaması uyarısı yapmasının ardından Çek Cumhuriyeti’nin güvenlik standartlarını övdü.

Pompeo ve Çek Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Babis 5G güvenliği konusunda Mayıs ayında bir mutabakat imzalamıştı, ancak ülkede henüz Huawei teknolojilerini resmen yasaklama yönünde bir adım atılmadı. Çek Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Milos Zeman, Çin ile ilişkilerini iyi tutmaya çalışıyor.

Çek Senatosu Başkanı Milan Vystrcil’in bu ayın sonunda Tayvan’ı ziyaret etme planına da değinen Pompeo, bazı Avrupa ülkelerinin Çin tehdidinin farkına varmasının diğerlerinden daha uzun zaman aldığını söyledi ancak ‘‘Amerika’da bu eğilim tersine döndü, Avrupa’da da böyle olduğunu görüyorum. Batı kazanıyor. Kimsenin Batı’nın kaybettiğini söylemesine izin vermeyin’’ dedi.

