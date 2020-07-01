Pompeo: ‘’Rusya Yıllardır Afganistan’da ABD Çıkarlarına Karşı’’

ABD Dışişleri Bakanı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in G-7 zirvesine davet edilip edilmeyeceğininse Başkan Trump’ın kararı olduğunu söyledi. Trump, bu ay düzenlenmesi planlanan G7 Liderler Zirvesi'ni Eylül ayına ertelemiş ve gruba Hindistan, Rusya, Güney Kore ve Avustralya'yı da eklemek istediğini açıklamıştı.

Pompeo, ‘’Sizi temin ederim, hangi habere atıfta bulunuyorsanız, birliklerimizin tehdidin geçerliliği ve ciddiyeti hakkında düzgün şekilde bilgilendirilmesi için doğru şekilde ve net bir yanıt verdik’’ dedi.

ABD’nin meseleyle doğru şekilde ilgilendiğini söyleyen Pompeo, ABD’nin bölgedeki çıkarlarına karşı Rusya’nın tek başına hareket etmediğini, bu konuyu Rus yetkililerle görüşmelerinde dile getirdiğini de belirtti.

Bakanlıkta basın toplantısı düzenleyen Pompeo, istihbaratı doğrulamadı. ABD Başkanı Donald Trump’ın konudan haberi olup olmadığına da değinmeyen Pompeo, Ruslar’ın Afganistan’da ABD’nin karşısında yer almasının bir sürpriz olmadığını söyledi. Pompeo Rusya’nın yıllardır ABD askerlerini tehlikeye atacak şekilde Afganistan’da silah satışı yaptığını kaydetti.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya’nın Afganistan’da görev yapan ABD askerlerinin öldürülmesi karşılığında Taleban’a para teklif ettiği iddialarıyla ilgili konuştu.

Çin'e Hong Kong ve Uygur tepkisi

Pompeo’nun gündeminde, Rusya ve Taleban iddialarının yanı sıra Çin’in Hong Kong’da yürürlüğe soktuğu ulusal güvenlik yasası, Pekin yönetiminin Uygurlar’a yönelik zorunlu aile planlaması ve İran’a yönelik yaptırımlar vardı.

Hong Kong’da yürürlüğe sokulan ulusal güvenlik yasasının 38’inci maddesinin büyük olasılıkla Hong Kong’da yaşayan Amerikalılar’ı da kapsadığını söyleyen Pompeo, Pekin’in hamlesini ‘’acımasız ve tüm uluslara hakaret’’ olarak niteledi.

Dışişleri Bakanı Pompeo, Trump’ın bölgenin ABD yasaları dahilinde sahip olduğu özel statünün kaldırılması direktifini uygulamayı sürdüreceklerini belirtti.

Pompeo, ‘’Özgür bir Hong Kong dünyanın en istikrarlı, müreffeh ve dinamik şehirlerinden biriydi. Şimdi ise komünistlerin yönettiği, halkı parti elitlerinin kaprislerine maruz kalacak bir başka şehir olacak. Çok acı’’ dedi.

Pompeo, hafta başında Associated Press haber ajansının yayınladığı ve Çin’in, Sincan bölgesinde yaşayan Uygur azınlığın nüfus artışını önlemek için kürtaj ve kısırlaştırma dahil sert doğum kontrolu yöntemleri uygulamasıyla ilgili tepkisini basın toplantısında da sürdürdü.