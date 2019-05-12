Pompeo Rusya’da Putin’le Görüşecek

Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bu hafta Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la görüşecek. İki ülke şu sıralar Venezuela, İran gibi bir dizi konuda anlaşmazlık içinde.

Bu Pompeo’nın Rusya’ya ilk ziyareti.

Pompeo ve Amerika Başkan Yardımcısı Mike Pence Rusya’yı Venezuela’da kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalefet lideri Juan Guaido’ya karşı çalışmakla suçluyor.

Pompeo Rusya’daki temasları çerçevesinde haftanın ilk günü Moskova’daki Amerikan Büyükelçiliği’nde Amerikalı diplomatlarla görüşecek.

Pompeo Salı günü ise Soçi’de Putin ve Lavrov’la bir araya gelecek.

Pompeo’nun ziyareti Japonya’nın Osaka kentinde yapılacak G-20 zirvesi öncesinden birkaç hafta önceye denk geliyor.

Amerika Başkanı Donald Trump’la Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin de zirveye katılacak.

G-20 zirvesi sırasında Trump’la Putin’in görüşüp görüşmeyecekleri ise henüz netleşmiş değil.

Amerika Dışişleri Bakanlığı Pompeo’nun temasları sırasında Rusya’da tutuklu Amerikalılar konusunu da gündeme getireceğini belirtiyor.

İran konusunun görüşmelerde önemli bir yer turması bekleniyor. Çarşamba günü Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Pompeo’dan İran’la ilgili olarak tehditlerden ziyade diplomasiyi kullanmasını istemişti.

Lavrov bu açıklamayı İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’le görüşmesi sonrası yapmıştı.

