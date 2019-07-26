HABER

Pompeo: “S-400’lein operasyonel hale gelmemesi hoşumuza gider”

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.07.2019 10:50 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye’yi S-400 hava savunma sistemini operasyonel hale getirmemesi konusunda uyardı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye’yi S-400 hava savunma sistemini operasyonel hale getirmemesi konusunda uyardı. Pompeo ayrıca İran’a gitmek için hazır olduğunu söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, “Daha fazla yaptırım olabilir ama açıkçası S-400’lerin operasyonel hale gelmemesi gerçek anlamda hoşumuza gidecek bir durum olacaktır” dedi. Dışişleri Bakanı Pompeo, “Türkiye’ye S-400’ün aktive edilmesini kabul edemeyeceğimizi söyledik. Kendilerini F-35 programından çıkararak kararlılığımızı gösterdik. Daha fazla yaptırımlar da olabilir. Asıl üzerinde durduğumuz ise S-400’lerin operasyonel hale gelmemesi. Amacımız bu. Türk yetkililere uzun süredir bu sistem ile F-35’lerin uyumlu çalışamayacağını anlatıyoruz. Bazı parçaları alıyorlar ancak bu kararı gözden geçirmelerini istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Salı günü Senato Dış İlişkiler Komitesi’ndeki üst düzey Demokratlar, Başkan Donald Trump’a yazdıkları mektupta, Türkiye’ye yaptırım çağrısında bulundu. Beyaz Saray, 17 Temmuz’daki açıklamasında ise S-400 sisteminin satın alınmasının Türkiye’yi F-35 savaş uçağı programında tutmayı imkânsız hale getireceğini söylemişti.
Pompeo, Tahran ile Washington arasında bu yıl artan gerilim nedeniyle gerekli görüldüğü takdirde İran’a gideceğini söyledi. Pompeo, Tahran’a gitmek isteyip istemediği sorusuna, "Tabii. Eğer çağrı gelirse ben de İran’a giderdim. Doğrudan İran halkıyla konuşma şansını yakalamayı isterim” cevabını verdi.

PARTNERFit vücudu ve düzgün fiziğiyle dikkat çektiFit vücudu ve düzgün fiziğiyle dikkat çekti
Trump, ABD’li rapçi’nin serbest bırakılmasını istediTrump, ABD’li rapçi’nin serbest bırakılmasını istedi
(Özel) Kocamaz’a kumpas kurmakla suçlanan Servet Koca, suskunluğunu İHA’ya bozdu(Özel) Kocamaz’a kumpas kurmakla suçlanan Servet Koca, suskunluğunu İHA’ya bozdu

En Çok Okunan Haberler

Filistin tüm anlaşmaları askıya aldı! İsrail'den tehdit

Filistin tüm anlaşmaları askıya aldı! İsrail'den tehdit

Polis aracına uzun namlulu silahlarla saldırı

Polis aracına uzun namlulu silahlarla saldırı

G.Saray hazırlık maçında dağıldı!

G.Saray hazırlık maçında dağıldı!

F.Bahçe'den kötü prova!

F.Bahçe'den kötü prova!

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Ali Babacan görüşmesi açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Ali Babacan görüşmesi açıklaması

Ekrem İmamoğlu’ndan Binali Yıldırım’a yemek çağrısı

Ekrem İmamoğlu’ndan Binali Yıldırım’a yemek çağrısı

Diğer Haberler
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına flaş talimat

AK Parti teşkilatlarına flaş talimat!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye S-400 ve yaptırım yanıtı

Erdoğan'dan ABD'ye S-400 ve yaptırım yanıtı

CHP Lüleburgaz teşkilatında toplu istifa

CHP'de toplu istifa

Diyanet İşleri Başkanlığı'na ilişkin karar Resmi Gazete'de

Diyanet İşleri Başkanlığı'na ilişkin karar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakan Atilla açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakan Atilla açıklaması!

Cumhurbaşkanına hakaret eden CHP'li avukat partiden ihraç edilecek

CHP'den Cumhurbaşkanı'na hakaret eden avukat hakkında karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.