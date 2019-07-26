Pompeo: “S-400’lein operasyonel hale gelmemesi hoşumuza gider”

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye’yi S-400 hava savunma sistemini operasyonel hale getirmemesi konusunda uyardı. Pompeo ayrıca İran’a gitmek için hazır olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, “Daha fazla yaptırım olabilir ama açıkçası S-400’lerin operasyonel hale gelmemesi gerçek anlamda hoşumuza gidecek bir durum olacaktır” dedi. Dışişleri Bakanı Pompeo, “Türkiye’ye S-400’ün aktive edilmesini kabul edemeyeceğimizi söyledik. Kendilerini F-35 programından çıkararak kararlılığımızı gösterdik. Daha fazla yaptırımlar da olabilir. Asıl üzerinde durduğumuz ise S-400’lerin operasyonel hale gelmemesi. Amacımız bu. Türk yetkililere uzun süredir bu sistem ile F-35’lerin uyumlu çalışamayacağını anlatıyoruz. Bazı parçaları alıyorlar ancak bu kararı gözden geçirmelerini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Salı günü Senato Dış İlişkiler Komitesi’ndeki üst düzey Demokratlar, Başkan Donald Trump’a yazdıkları mektupta, Türkiye’ye yaptırım çağrısında bulundu. Beyaz Saray, 17 Temmuz’daki açıklamasında ise S-400 sisteminin satın alınmasının Türkiye’yi F-35 savaş uçağı programında tutmayı imkânsız hale getireceğini söylemişti.

Pompeo, Tahran ile Washington arasında bu yıl artan gerilim nedeniyle gerekli görüldüğü takdirde İran’a gideceğini söyledi. Pompeo, Tahran’a gitmek isteyip istemediği sorusuna, "Tabii. Eğer çağrı gelirse ben de İran’a giderdim. Doğrudan İran halkıyla konuşma şansını yakalamayı isterim” cevabını verdi.



PARTNER Fit vücudu ve düzgün fiziğiyle dikkat çekti