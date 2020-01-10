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  4. Pompeo, Stoltenberg ve Abdulmehdi ile "İran'ı" görüştü

Pompeo, Stoltenberg ve Abdulmehdi ile "İran'ı" görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 01:01 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile bölgedeki son durumu görüştü

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in "İran'ın bölgede oluşturduğu tehditlere" ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Pompeo'nun, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile yaptığı görüşmede ise İran tarafından Irak'taki üslere düzenlenen füze saldırısını kınadığı ifade edildi.

Pompeo ve Stoltenberg arasında yapılan telefon görüşmesine dair Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Tahran yönetiminin, İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesine karşılık olarak ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssünü füzelerle vurmasının ele alındığı belirtildi.

Ayrıca Pompeo'nun, NATO'nun, Orta Doğu'da daha aktif bir rol alması gerektiğine dikkat çektiği belirtilen açıklamada, NATO'nun bölgesel güvenlik ve uluslararası terörizm ile mücadelede daha fazla katkıda bulunması konusunda mutabık kalındığı kaydedildi.

Bununla birlikte, görüşme sırasında İran'ın istikrarsızlığı arttıran faaliyetletinin kınandığı ve DEAŞ ile mücadelenin önemine vurgu yapıldığı ifade edildi.

- ABD'den kararlık mesajı

Öte yandan Pompeo'nun, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile de görüşme gerçekleştirerek, İran tarafından düzenlenen füze saldırılarını kınadığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bakan Pompeo, İran rejimi tarafından Irak'taki üslere düzenlenen 7 balistik füze saldırısını kınadı. Ayrıca Başkan Trump'ın açıklamalarına atıfta bulunan Bakan Pompeo, bölgedeki Amerikan ve Irak halkınının yanı sıra kolektif çıkarlarımızı korumak adına ne gerekiyorsa yapılacağını vurguladı."

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ırak İRAN

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