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  4. Pompeo: ‘Süleymani Bağdat’a Diplomatik Misyon İçin Gitmedi’ 

Pompeo: ‘Süleymani Bağdat’a Diplomatik Misyon İçin Gitmedi’ 

07.01.2020 19:42 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD’nin Bağdat’ta drone’la düzenlediği bir hava saldırısında öldürülen İranlı general Kasım Süleymani’nin, Irak’a barışa yönelik bir diplomatik misyon için gittiği iddiasının doğru olmadığını söyledi

Pompeo: ‘Süleymani Bağdat’a Diplomatik Misyon İçin Gitmedi’ 

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD’nin Bağdat’ta drone’la düzenlediği bir hava saldırısında öldürülen İranlı general Kasım Süleymani’nin, Irak’a barışa yönelik bir diplomatik misyon için gittiği iddiasının doğru olmadığını söyledi.

Pompeo Dışişleri Bakanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili bir soruyu yanıtlarken, Süleymani için alaylı bir dil kullanarak, “Tarihte, bu nazik beyefendi, bu çok düzen yanlısı diplomatın, Kasım Süleymani’nin Bağdat’a bir barış misyonu için gittiğini uzaktan yakından gösterecek bir işaret var mı? Bunun doğru olmadığını biliyoruz” diye konuştu.

Mike Pompeo, Süleymani’nin gerilimleri düşürmeye yönelik bir diplomatik misyon için gittiği iddiasını “İran propagandası” ve “kökten düzmece” olarak niteledi.

Basın toplantısında Pompeo’ya Başkan Donald Trump’ın İran’ın misilleme yapması halinde bu ülkedeki kültürel ve tarihi yerleri de hedef alabilecekleri açıklaması da soruldu.

Pompeo, ABD’nin tüm hedeflerinin değerlendirmeden geçirildiğini, bu hedeflere yönelik olası tüm adımların uluslararası savaş yasalarına uygun olarak atılacağını vurguladı.

Amerikalı bakan, Süleymani’nin öldürüldüğü saldırının da öncesinde hukuki boyutları açısından değerlendirildiğine emin olduğunu kaydetti.

Pompeo, İran’ın başka bir “kötü seçim” yapması halinde Başkan Trump’ın geçen hafta olduğu gibi kararlı ve ciddi bir karşılık vereceğini de belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı, İran’ı Afganistan’daki barış çabalarını baltalamaya çalışmakla da suçladı. Pompeo, “İran, bölgesel ve uluslararası çapta barışa yönelik uzlaşıya katılmayı reddetti ve uzun süredir devam ettirdiği küresel çabaları kapsamında oradaki militan grupları da destekleyerek barış sürecini baltalamak için aktif biçimde çalışıyor” diye konuştu.

Trump Suudi bakan yardımcısıyla görüştü

Öte yandan Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Prens Halid bin Salman dün Beyaz Saray’da Başkan Donald Trump’la görüştüğünü açıkladı. Twitter üzerinden bu açıklamayı yapan ve görüşmeden fotoğraflar da paylaşan Prens Halid, Trump’la görüşmesinde Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Salman’ın mesajını ilettiğini bildirdi.

Halid, Washington’daki temasları kapsamında ABD savunma ve dışişleri bakanlarıyla da bir araya gelmişti.

Beyaz Saray: ‘İran’ın tehditlerine tolerans göstermeyeceğiz’

Bu arada Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien, ABD’nin İran’dan gelen son tehditlere “tolerans göstermeyeceğini” söyledi.

Fox News’a konuşan O’Brien, İran’ın Amerikalılar’a yönelik tehditlerini 40 yıldır sürdürdüğüne dikkati çekerek, ABD olarak bölgedeki durumu ve gelişmeleri yakından izlediklerini kaydetti.

O’Brien, Süleymani’nin öldürüldüğü operasyonu da savunarak, Trump yönetiminin operasyonu dayandırdığı istihbaratın “çok güçlü” olduğunu belirtti.

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