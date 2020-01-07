Pompeo: ‘Süleymani Bağdat’a Diplomatik Misyon İçin Gitmedi’ 

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD’nin Bağdat’ta drone’la düzenlediği bir hava saldırısında öldürülen İranlı general Kasım Süleymani’nin, Irak’a barışa yönelik bir diplomatik misyon için gittiği iddiasının doğru olmadığını söyledi.

Pompeo Dışişleri Bakanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili bir soruyu yanıtlarken, Süleymani için alaylı bir dil kullanarak, “Tarihte, bu nazik beyefendi, bu çok düzen yanlısı diplomatın, Kasım Süleymani’nin Bağdat’a bir barış misyonu için gittiğini uzaktan yakından gösterecek bir işaret var mı? Bunun doğru olmadığını biliyoruz” diye konuştu.

Mike Pompeo, Süleymani’nin gerilimleri düşürmeye yönelik bir diplomatik misyon için gittiği iddiasını “İran propagandası” ve “kökten düzmece” olarak niteledi.

Basın toplantısında Pompeo’ya Başkan Donald Trump’ın İran’ın misilleme yapması halinde bu ülkedeki kültürel ve tarihi yerleri de hedef alabilecekleri açıklaması da soruldu.

Pompeo, ABD’nin tüm hedeflerinin değerlendirmeden geçirildiğini, bu hedeflere yönelik olası tüm adımların uluslararası savaş yasalarına uygun olarak atılacağını vurguladı.