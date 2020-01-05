HABER
  4. Pompeo Süleymani'nin öldürülmesini savundu

Pompeo Süleymani'nin öldürülmesini savundu

DÜNYA HABERLERİ  | 05.01.2020 17:35 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo İranlı Komutan Süleymani'nin öldürülmesini savundu.

Pompeo Süleymani'nin öldürülmesini savundu

Pompeo dünyanın bugün daha güvenli bir yer olduğunu söyledi.İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin Bağdat'a yönelik hava operasyonunda öldürülmesinin yankıları sürüyor. Diplomasi trafiği yoğunlaşırken, ABD'den de art arda açıklamalar geliyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo İranlı Komutan Süleymani'nin öldürülmesini savundu. Pompeo toplanan istihbaratın Süleymani'ye karşı eylemde bulunmamanın daha büyük risk yaratacağını ortaya koyduğunu söyledi.

ABD'deki ABC kanalına bir söyleşi veren Pompeo dünyanın bugün daha güvenli bir yer olduğunu kaydetti. Pompeo İranlı liderlerin mesajı açık bir şekilde aldıklarından emin olduğunu belirtti.

Pompeo: İran'a yeter dedik

Pompeo "İran rejimine "yeter" dedik. Hem vekil güçleri kullanıp hem de vatanınızın güvenli olmasını bekleyemezsiniz. İran İslam Cumhuriyeti'nden bu tehdide neden olan karar vericilere karşılık vereceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD’li Bakan İranlı yetkililer ile temas halinde olup olmadığını söylemedi. Pompeo ABD saldırısının hukuka uygun olduğunu savundu. Trump yönetiminin Kongre'ye bu hafta gelişmelerle ilgili bilgi vereceğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüşmüştü. Pompeo Twitter'daki açıklamasında Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede İran rejiminin istikrarsızlaştırıcı eylemlerine karşı koyulmasının önemini tekrarladığını söyledi.

Trump'tan sert açıklamalar

Uluslararası diplomasi trafiği devam ediyor, ancak ABD Başkanı Donald Trump bugün ABD-İran arasındaki tansiyonu daha da arttıracak açıklamalarda bulundu. Trump İran'ı Amerikan hedeflerine saldırması halinde İran'da belirlenen 52 hedefin "çok hızlı ve sert" bir şekilde vurulacağını söyledi.

Süleymani, ABD güçlerinin Cuma günü Bağdat yakınlarındaki uluslararası havalimanına düzenlediği hava saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Tahran yönetimi Süleymani'nin öldürülmesine sert tepki göstermiş, bu olayın "intikamının" alınacağını duyurmuştu.

Reuters / SSB, BW

©Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERŞevket Çoruh-Özge Turna çiftinden müjdeli haberŞevket Çoruh-Özge Turna çiftinden müjdeli haber
Altın Küre Ödülleri Sahiplerini BuluyorAltın Küre Ödülleri Sahiplerini Buluyor
Nasrallah: Süleymani’nin ölümü bölgede yeni bir dönemi başlattıNasrallah: Süleymani’nin ölümü bölgede yeni bir dönemi başlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

Cesur tercihini eleştirenlere sert çıktı! 'Edepsizlik...'

Cesur tercihini eleştirenlere sert çıktı! 'Edepsizlik...'

Sütyen paylaşımından sonra bir paylaşım daha

Sütyen paylaşımından sonra bir paylaşım daha

Times Meydanı’nda 'İran' protestosu

Times Meydanı’nda 'İran' protestosu

Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: Savaş suçudur

Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: Savaş suçudur

Trump'tan İran'a yeni tehdit

Trump'tan İran'a yeni tehdit

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Dünyayı sarsan saldırının ardından İngiltere'den çağrı!

Dünyayı sarsan saldırının ardından İngiltere'den çağrı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Uyandığında iç çamaşırı yoktu! Korkunç olay...

Uyandığında iç çamaşırı yoktu! Korkunç olay...

Eniştesiyle aldattı, görüntülerini düğünde ekrana yansıttı

Eniştesiyle aldattı, görüntülerini düğünde ekrana yansıttı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan flaş açıklama: İran liderliği mesajı aldı

Pompeo: İran mesajı aldı

Son dakika! Irak parlamentosu, ABD askerlerinin ülkeden çıkarılmasını öngören yasa tasarısını onayladı

Irak parlamentosu ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasına karar verdi

Son dakika! Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD Büyükelçisini bakanlığa çağırdı

Irak'tan ABD hamlesi! Dışişlerine çağırdılar

Dili sürçen Netanyahu 'İsrail'i nükleer güce dönüştürüyoruz' dedi

Dili sürçen Netanyahu 'İsrail'i nükleer güce dönüştürüyoruz' dedi

Süleymani’nin kızı: Sonuna kadar intikam arayacağız

Süleymani’nin kızı: Sonuna kadar intikam arayacağız

AB'den İran Dışişleri Bakanı Zarif'e davet

AB'den flaş hamle! İran'ı davet ettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.