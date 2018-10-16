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Pompeo, Suudi Arabistan'da Kaşıkçı olayını gündeme getirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 16:47 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi basınındaki haberlerin aksine, Bakan Mike Pompeo'nun Suudi Arabistan ziyaretinde Kaşıkçı olayını gündeme getirdiğini duyurdu - Pompeo ziyarette, olayla ilgili ABD yönetiminin rahatsızlığını yeniden iletti

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA, Kral Selman bin Abdulaziz ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayına değinilmediğini açıklarken, ABD Dışişleri Bakanlığı, Pompeo'nun Kaşıkçı meselesini gündeme getirdiğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra kaybolmasına ilişkin Suudi Arabistan'daki temasları kapsamında Riyad'da Kral Selman ve Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr ile görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, Pompeo'nun Cubeyr ile görüşmesinde Kaşıkçı meselesiyle ilgili endişesini dile getirdiği kaydedildi.

Pompeo'nun Kral Selman ile görüşmesinde Kaşıkçı'nın akıbetiyle ilgili şeffaf, kapsamlı ve zamanında yürütülen soruşturmayı destekleme konusunda Kral Selman'ın verdiği taahhüt için teşekkür ettiği bildirildi.

Açıklamada, görüşmede ayrıca bölgesel ve ikili ilişkilerin ele alındığı ifade edildi.

SPA'da yer alan haberde, Kral Selman ile Pompeo'nun ikili ilişkiler ve bölgedeki gelişmeleri görüştüğü, Kaşıkçı olayına değinilmediği belirtilmişti.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdiği 2 Ekim Salı gününden beri haber alınamıyor.

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ABD Dışişleri Bakanlığı Kral Selman

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