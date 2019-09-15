HABER

Pompeo Suudi Arabistan'daki Saldırıdan İran'ı Suçladı

15.09.2019 02:10 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan’daki petrol tesislerine İHA’larla düzenlenen saldırıdan doğrudan İran’ı suçladı ve Tahran’ı “sahte diplomasi yürütmekle” suçladı

Pompeo Suudi Arabistan'daki Saldırıdan İran'ı Suçladı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan’daki petrol tesislerine İHA’larla düzenlenen saldırıdan doğrudan İran’ı suçladı ve Tahran’ı “sahte diplomasi yürütmekle” suçladı.

Saldırıyı Yemenli Şii Husi milislerinin üstlenmesine rağmen Pompeo, olayda Yemen’in parmağı olmadığını savundu. Suudi Arabistan’ın en büyük petrol stabilizasyon tesisine düzenlenen saldırı sonrası yangın hala devam ederken dünyanın aynı zamanda ikinci büyük petrol rezervine sahip bu ülke petrol üretimini yarı yarıya durdurdu.

Twitter’dan açıklama yapan Pompeo, saldırının Yemen’den geldiği yönünde bir kanıt olmadığını açıkladı. “Bir yandan (İran Cumhurbaşkanı Hasan) Ruhani ve (Dışişleri Bakanı Cevat) Zarif diplomasi rolüne soyunurken Tahran Suudi Arabistan’daki yüzü aşkın saldırının arkasında” diye yazan ABD Dışişleri Bakanı, iki ülke arasındaki gerginliğin azaltılması yönünde çağrılar yapılırken, İran’ın dünyanın enerji sağlayan merkezine beklenmedik bir saldırı gerçekleştirdiğini savundu.

Reuters haber ajansı, ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Pompeo’nun iddialarını doğrulayacak bir açıklama alamadığını bildirdi.

Başkan Donald Trump’ın, İran’la 2015 yılında varılan nükleer anlaşmadan ABD’yi çekmesinin ardından Tahran ve Washington arasındaki gerilim hızlı bir şekilde tırmanmıştı. Son dönemde iki ülke arasındaki ilişkilerin tekrar düzelebileceği yönünde taraflardan işaretler gelse de, ABD hükümetinden yapılan bu üst düzey açıklama, şahin politikalara geri dönülebileceği mesajı veriyor.

Başkan Trump, bir süre önce Eylül sonunda New York’ta yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantıları sırasında Ruhani’yle görüşebileceği yönünde açıklamalar yapmış, Pompeo da bu görüşmelerin önkoşulsuz gerçekleşebileceğine dikkati çekmişti.

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
ABD'den o saldırıya ilişkin şok suçlama!ABD'den o saldırıya ilişkin şok suçlama!
Suudi Arabistan petrol üretimini geçici olarak durdurduSuudi Arabistan petrol üretimini geçici olarak durdurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kartal deplasmanda yine kayıp!

Kartal deplasmanda yine kayıp!

Trump: Usame bin Ladin'in oğlu öldürüldü

Trump: Usame bin Ladin'in oğlu öldürüldü

Deniz paraşütünün halatı koptu! 2 turist ağır yaralı

Deniz paraşütünün halatı koptu! 2 turist ağır yaralı

Karadeniz alarm veriyor, balık av sezonu Kasım’da kapanabilir

Karadeniz alarm veriyor, balık av sezonu Kasım’da kapanabilir

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Gültekin Avcı yeniden gözaltında

Gültekin Avcı yeniden gözaltında

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Papa'dan ültimatom gibi çağrı: 6 ay içinde devret

Papa'dan ültimatom gibi çağrı: 6 ay içinde devret

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

ABD’den Türkiye’ye seyahat uyarısı!

ABD’den Türkiye’ye seyahat uyarısı!

Putin'den flaş Türkiye teklifi

Putin'den flaş Türkiye teklifi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pompeo, Suudi petrol tesisleri saldırısında İran'ı suçladı

ABD'den o saldırıya ilişkin şok suçlama!

SON DAKİKA! Suudi Arabistan petrol üretimini geçici olarak durdurdu

Suudi Arabistan petrol üretimini geçici olarak durdurdu

Trump’tan seçim öncesi 'Netanyahu' paylaşımı

Trump’tan seçim öncesi 'Netanyahu' paylaşımı

Trump: Usame bin Ladin'in oğlu öldürüldü

Trump: Usame bin Ladin'in oğlu öldürüldü

Trump, Sisi'den "en favori diktatörüm" diye bahsetmiş

Trump'tan Sisi'ye: Benim en favori diktatörüm nerede?

Hamburg Havalimanı'nda güvenlik alarmı

Alarm verildi! Havalimanı boşaltıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.