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Pompeo: “Suudilere Birkaç Gün Daha Zaman Verelim”

18.10.2018 18:19 | Son Güncelleme

Amerika Dışişleri Bakanı Pompeo Suudi Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğu’na gittikten sonra kendisinden haber alınamayan Cemal Kaşıkçı konusunda Beyaz Saray'da açıklama yaptı.“Başkan’a Suudilere soruşturmanın tamamlanması için birkaç gün daha vermesini söyledim” dedi

Pompeo: “Suudilere Birkaç Gün Daha Zaman Verelim”

Suudi Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğu’na gittikten sonra kendisinden haber alınamayan Cemal Kaşıkçı konusunda Türkiye ve Suudi Arabistan’da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Başkan Trump’a rapor vermesinin ardından Beyaz Saray’da açıklama yaptı. Pompeo “Başkan’a Suudilere soruşturmanın tamamlanması için birkaç gün daha vermesini söyledim” dedi.

Mike Pompeo, Suudi Arabistan temaslarında Riyad’a Kaşıkçı konusunu ciddiye aldıklarının mesajını verdiğini, Suudi Arabistan’ın da bu konuyu ciddiyetle araştırdığına ilişkin güvence verdiğini söyledi.

Pompeo’ya Suudi Arabistan’a yaptıkları soruşturma konusunda neden güven duyulması gerektiği soruldu. Dışişleri Bakanı Suudilerin kendisine Cemal Kaşıkçı konusunda kapsamlı ve şeffaf şekilde soruşturma yapılacağı taahhüdünde bulunduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Pompeo, Suudi Arabistan ve Amerika arasındaki stratejik ilişkilere dikkat çekti ve adım atmadan önce bu ilişkilerin gözetilmesi gerektiği mesajını verdi.

Başkan Trump dün Pompeo ile yapacağı görüşmede ilk olarak kendisine Türkiye’nin Kaşıkçı’nın işkence görerek öldürüldüğüne ilişkin elinde olduğunu iddia ettiği ses kaydını soracağını söylemişti. Trump, “Böyle bir ses kaydı varsa eğer, Türkiye’den istedik. Ses kaydı var mı henüz emin değilim. Muhtemelen var” demişti.

Pompeo, Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada Kaşıkçı’nın işkence görerek öldürüldüğünü gösteren ses kaydından söz etmedi.

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