Pompeo: “Suudilere Birkaç Gün Daha Zaman Verelim”

Suudi Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğu’na gittikten sonra kendisinden haber alınamayan Cemal Kaşıkçı konusunda Türkiye ve Suudi Arabistan’da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Başkan Trump’a rapor vermesinin ardından Beyaz Saray’da açıklama yaptı. Pompeo “Başkan’a Suudilere soruşturmanın tamamlanması için birkaç gün daha vermesini söyledim” dedi.
Mike Pompeo, Suudi Arabistan temaslarında Riyad’a Kaşıkçı konusunu ciddiye aldıklarının mesajını verdiğini, Suudi Arabistan’ın da bu konuyu ciddiyetle araştırdığına ilişkin güvence verdiğini söyledi.
Pompeo’ya Suudi Arabistan’a yaptıkları soruşturma konusunda neden güven duyulması gerektiği soruldu. Dışişleri Bakanı Suudilerin kendisine Cemal Kaşıkçı konusunda kapsamlı ve şeffaf şekilde soruşturma yapılacağı taahhüdünde bulunduğunu belirtti.
Dışişleri Bakanı Pompeo, Suudi Arabistan ve Amerika arasındaki stratejik ilişkilere dikkat çekti ve adım atmadan önce bu ilişkilerin gözetilmesi gerektiği mesajını verdi.
Başkan Trump dün Pompeo ile yapacağı görüşmede ilk olarak kendisine Türkiye’nin Kaşıkçı’nın işkence görerek öldürüldüğüne ilişkin elinde olduğunu iddia ettiği ses kaydını soracağını söylemişti. Trump, “Böyle bir ses kaydı varsa eğer, Türkiye’den istedik. Ses kaydı var mı henüz emin değilim. Muhtemelen var” demişti.
Pompeo, Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada Kaşıkçı’nın işkence görerek öldürüldüğünü gösteren ses kaydından söz etmedi.
ABD, Suudi Arabistan'a '72 saat' verdi
İstanbul'da korkunç olay! Öğretmen aracıyla öğrencilerin arasına daldı!
Türkiye ve Yunanistan arasında büyük gerilim! Komutanlık harekete geçti
3 erkek 3 kız bir evde toplandı! Yaşananlar dehşete düşürdü
Putin'den çok önemli açıklama: Bazı ABD vatandaşları rehin alındı!
Patronunun kızına yaptıklarını duyunca bayıldı
Milyonlarca kişi için müjdeli haber bu sabah geldi! Hepsi kısa süreliğine bedava...
Cem Uzan Twitter'dan paylaştı! Vertu'nun yeni telefonu Aster P 2018 geliyor
Yerel seçim için İstanbul anketinden çıkan isim belli oldu
Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum