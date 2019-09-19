Pompeo: Suudilerin kendini savunma hakkı var

ABD, Tahran’ın iddiaları reddetmesine rağmen, Suudi Arabistan'daki petrol rafinesine yönelik saldırılarda İran’ı suçlamayı sürdürüyor. Saldırıların ardından Cidde'de temaslarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan’ın “kendini savunma hakkı olduğunu” söyledi. Pompeo, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ülkenin petrol tesislerine yönelik "benzeri görülmemiş saldırıyı" ele aldıklarını belirterek, "ABD, Suudi Arabistan'ın yanındadır ve kendini savunma hakkını desteklemektedir" ifadesini kullandı. Pompeo, İran rejiminin "tehditkar tutumuna" müsamaha gösterilmeyeceğini de sözlerine ekledi.

Bakan Pompeo, Suudi Arabistan ziyaretinin başlangıcında gazetecilere yaptığı açıklamada da, "Suudiler saldırıya uğrayan bir ulus. Bu onların toprağında gerçekleşti. Bu doğrudan onlara yönelik bir savaş eylemiydi" demişti.

ABD öncülüğünde uluslararası koalisyon

Pompeo, Suudi Arabistan’daki temaslarının ardından Birleşik Arap Emirliklerinde Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Seyid el Nahyan ile görüşecek. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan’ın müttefikleri arasında yer alıyor.