Pompeo Telefonda Çavuşoğlu'na Teşekkür Etti

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüştü. ABD Dışişleri Bakanı’ndan yapılan açıklamada ikilinin, Corona virüsü salgınına karşı işbirliğini ele aldıkları bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus imzalı açıklamada, ‘’Bakan Pompeo ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, hem Türk hem ABD vatandaşlarının kendi ülkelerine döndürülmesi, tedarik zincirinde işbirliği ve NATO’nun salgına müdahale çabaları dahil Covid-19 pandemisini ele almada işbirliğini görüştü. Bakan Pompeo, Türkiye’ye cömert kişisel koruyu ekipman bağışı için teşekkür etti. Bakanlar ekonomi ve güvenlik meseleleri dahil ikili ilişkileri el aldı’’ denildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo daha önce de iki defa yazılı olarak Türkiye'ye teşekkür etmişti. 2 Mayıs'ta paylaştığı Twitter mesajında, "NATO müttefikimiz Türkiye'ye minnettarız. Türkiye'nin destekleri, dünyanın dört bir yanında Covid-19 ile mücadelede iyi işler çıkaran Amerikan şirketlerine yardımcı oluyor. Bu durumu beraber atlatacak ve hiç olmadığı kadar güçlü çıkacağız" ifadelerini kullanmıştı.