HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Pompeo Telefonda Çavuşoğlu'na Teşekkür Etti

Pompeo Telefonda Çavuşoğlu'na Teşekkür Etti

19.05.2020 03:25 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüştü. ABD Dışişleri Bakanı’ndan yapılan açıklamada ikilinin, Corona virüsü salgınına karşı işbirliğini ele aldıkları ve Pompeo'nun kişisel koruyucu ekipman bağışı için teşekkür ettiği bildirildi

Pompeo Telefonda Çavuşoğlu'na Teşekkür Etti

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüştü. ABD Dışişleri Bakanı’ndan yapılan açıklamada ikilinin, Corona virüsü salgınına karşı işbirliğini ele aldıkları bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus imzalı açıklamada, ‘’Bakan Pompeo ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, hem Türk hem ABD vatandaşlarının kendi ülkelerine döndürülmesi, tedarik zincirinde işbirliği ve NATO’nun salgına müdahale çabaları dahil Covid-19 pandemisini ele almada işbirliğini görüştü. Bakan Pompeo, Türkiye’ye cömert kişisel koruyu ekipman bağışı için teşekkür etti. Bakanlar ekonomi ve güvenlik meseleleri dahil ikili ilişkileri el aldı’’ denildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo daha önce de iki defa yazılı olarak Türkiye'ye teşekkür etmişti. 2 Mayıs'ta paylaştığı Twitter mesajında, "NATO müttefikimiz Türkiye'ye minnettarız. Türkiye'nin destekleri, dünyanın dört bir yanında Covid-19 ile mücadelede iyi işler çıkaran Amerikan şirketlerine yardımcı oluyor. Bu durumu beraber atlatacak ve hiç olmadığı kadar güçlü çıkacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Pompeo 28 Nisan'daki Twitter mesajında da ”Kriz dönemlerinde NATO müttefikleri birlikte durmalı. En zorlu anlarımızda Covid-19 ile savaşmamıza yardımcı olacak cömert tıbbi malzeme ve koruyucu ekipman bağışları için Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Amerikalılar arkadaşlığınız, ortaklığınız ve desteğiniz için minnettardır” demişti.

Türkiye’den ABD’ye ilk yardım uçağı, 28 Nisan Salı günü ulaşmış, 500 bin cerrahi maske, 500 yüz koruyucu siperlik, 400 N95 tipi maske, 1500 koruyucu gözlük, çok sayıda tulum ve 2 bin litre dezenfektan getirmişti. Türkiye’den ABD'ye yardım taşıyan ikinci askeri kargo uçağı da 1 Mayıs'ta ABD'ye ulaşmıştı. İkinci uçakla birlikte ABD’ye gönderilen toplam tulum sayısının 400 bin olduğu açıklanmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İftar sonrası ortaya çıktı! Elleriyle beslediler İftar sonrası ortaya çıktı! Elleriyle beslediler
Görevden alınan isim hakkında bomba iddialarGörevden alınan isim hakkında bomba iddialar
Sol gözünüz seğiriyorsa...Sol gözünüz seğiriyorsa...

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararları açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararları açıkladı

A Haber canlı yayınında yapılan hata ortalığı ayağa kaldırdı

A Haber canlı yayınında yapılan hata ortalığı ayağa kaldırdı

Fenerbahçe'nin teknik direktörünü açıkladı!

Fenerbahçe'nin teknik direktörünü açıkladı!

Sevgilisiyle ilgili bomba itiraf! 'Hamileymiş ama...'

Sevgilisiyle ilgili bomba itiraf! 'Hamileymiş ama...'

Erdoğan duyurdu! Sokağa çıkma saatleri değişti

Erdoğan duyurdu! Sokağa çıkma saatleri değişti

Reuters dünyaya duyurdu! Trump: Bazı büyük duyurular geliyor

Reuters dünyaya duyurdu! Trump: Bazı büyük duyurular geliyor

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı

ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

DSÖ: Koronavirüs kalıcı olabilir

DSÖ: Koronavirüs kalıcı olabilir

Dünya Sağlık Örgütü 'İyi haber' diyerek açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü 'İyi haber' diyerek açıkladı

Diğer Haberler
Bağdat’ta ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu Yeşil Bölge’ye füzeli saldırı

Irak'ta ABD Büyükelçiliği yakınına füzeli saldırı

Oran New York ve New Jersey'i geçti! ABD'de koronavirüs yerliler arasında hızla yayılıyor

ABD'de koronavirüs yerliler arasında hızla yayılıyor

ABD'de krizin adı oldu! Görevden alınan isim hakkında bomba iddialar

Görevden alınan isim hakkında bomba iddialar

Çin’de 5 büyüklüğünde deprem

Çin’de 5 büyüklüğünde deprem

Trump'tan koronavirüs aşısı açıklaması: Sonuçları gördüm

Reuters dünyaya duyurdu! Trump: Bazı büyük duyurular geliyor

Fransa'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 239'a yükseldi

Fransa'da can kaybı 28 bin 239'a yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.