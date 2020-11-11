Pompeo Türkiye Ziyaretinde Sadece Fener Rum Patriği'yle Görüşecek

Cuma gününden itibaren 10 günlük bir Avrupa ve Ortadoğu turuna çıkacak olan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ziyaretleri kapsamında İstanbul’a da gelecek. Pompeo’nun açıklanan programında İstanbul’da sadece Fener Rum Patriği Bartholomeos’la görüşeceği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sitesinde yayımlanan Bakan Pompeo’nun programında, ABD Dışişleri Bakanı’nın Paris’te, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Fransa Dışişleri Bakanı Drian’la biraraya geleceği belirtildi.

Programa göre Pompeo, Paris’in ardından İstanbul’a geçecek ve İstanbul’da Fener Rum Patriği Bartholomeos ile biraraya gelecek. Açıklamada “Bakan Pompeo, Fener Rum Patriği Bartholomeos’la Türkiye ve bölgedeki inanç konusunu ve inanç özgürlüğü konusundaki dünya genelindeki güçlü duruşumuzu ve desteğimizi görüşecek” denildi. Öte yandan Türk Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, ABD Dışişleri Bakanı’nın Türkiye’de resmi muhataplarıyla görüşmeyecek olmasına dair herhangi bir açıklama ya da yorumda bulunmadı.

Türkiye’nin ardından programa göre Gürcistan’a geçecek olan ABD Dışişleri Bakanı, burada da Cumhurbaşkanı Zurabişvili, Başbakan Gaharia, Dışişleri Bakanı Zalkaliani’yle biraraya gelecek. Pompeo ayrıca Gürcistan Ortodoks Kilisesi Patriği II. İlia’yla da bir görüşme yapacak.