Pompeo Türkiye Ziyaretini Amerika’nın Sesi’ne Değerlendirdi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu binasına girdikten sonra bir daha dışarı çıkmaması ve kaybolması üzerine Amerika Dışişler Bakanı Mike Pompeo, geride bıraktığımız hafta içerisinde önce Suudi Arabistan ardından Türkiye’ye bir ziyarette bulundu.

Suudi Arabistan Kralı ve Veliaht Prensle görüşen Pompeo, Türkiye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla biraraya geldi. Seyahatinin ardından da Beyaz Saray’da Başkan Donald Trump’la buluşan Pompeo, Amerika Başkanı’na da Kaşıkçı’nın kaybolmasına dair aldıği bilgiler ve izlenimlerini aktardı.

Bu seyahatin ardından Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Amerika’nın Sesi’nden Greta Van Susteren’e de özel bir röportaj verdi. Pompeo, Türkiye’deki temaslarını değerlendirdiği röportajda Türkiye’nin stratejik açıdan son derece önemli bir müttefik olduğunu söyledi.

Pompeo, “Bu benim Ankara’ya ikinci ziyaretimdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ve mevkidaşım, Mevlüt Çavuşoğlu’yla görüştüm. Derin ilişkilerimiz var. Türkiye NATO müttefiki bir ülke. Ancak bazı konularda sıkıntılarımız oldu. Rahip Brunson’ı hapiste tuttular ve hala daha oradaki konsolosluğumuzda görevli üç yerel çalışanımızı hapiste tutmaya devam ediyorlar. Sonuç olarak ilişkilerimizde hala sorunlu noktalar var. Ancak Türkiye, son derece önemli bir konumda yer alıyor ve orada olmaya da devam edecek. Bir NATO üyesi ülke olarak Avrupa’yla Ortadoğu arasında köprü konumundalar ve bizim ilişkilerimizi daha da geliştirmemiz gerekiyor. Türkiye’nin ve Amerika’nın Suriye’de yaşanan zorluklar gibi noktalarda örtüşen çıkarları var ve biz bu konularda NATO’da da diğer alanlarda da sonuna kadar birlikte çalışabiliriz. Türkiye'yle Suriye konusunda, Suriye halkı açısından da daha iyi sonuçları olacak birçok noktada çalışmalar yapabiliriz” dedi.

Cemal Kaşıkçı olayı konusunda Suudi Arabistan’a ne tür bir yaptırım uygulanabileceği sorusuna ise Mike Pompeo, net bir yanıt vermedi konunun Amerika Başkanı Donald Trump’ın inisiyatifinde olduğunu belirtti.

