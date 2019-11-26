Pompeo: Türkiye'nin S-400’leri test etmesi endişe verici

Pompeo, Washington-Ankara hattında sorunun çözümüne ilişkin müzakerelerin ise devam ettiğini söyledi.ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerini test etmesini "endişe verici" olarak nitelendirdi. Washington’da düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanı, Türkiye’nin S-400’leri test etmek amacıyla F-16’ların başkent Ankara semalarında uçtuğu haberlerinin sorulması üzerine, "Evet, bu endişe verici" cevabını verdi.

Ankara'ya S-400'lerin aktive edilmesini istemediklerini kesin biçimde ifade ettiklerini söyleyen Pompeo, Washington ile Ankara arasında ihtilafa neden olan konunun çözümü için müzakerelerin devam ettiğini söyledi. Pompeo, çözüme ilişkin hala umutlu olduklarını sözlerine ekledi.

Pazartesi günü Türk basınında yer alan haberlerde Ankara’da F-16’ların yaptığı alçak uçuşlarla S-400’lerin radar bağlantısının test edildiği belirtilmişti.

ABD'yle aşılamayan kriz

Türkiye’nin Rus yapımı S-400’leri alması başta ABD olmak üzere NATO müttefiklerinin tepkisini çekmişti.