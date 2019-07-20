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‘Pompeo Türkiye’ye S-400’lerle İlgili ABD’nin Hayal Kırıklığını İletti’

20.07.2019 21:20 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Pompeo Çavuşoğlu’na S-400 alımından duyduğu hayal kırıklığını iletti

‘Pompeo Türkiye’ye S-400’lerle İlgili ABD’nin Hayal Kırıklığını İletti’

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sisteminin parçalarını teslim almaya başlaması sebebiyle F-35 programından çıkarılmasının ardından başka yaptırımların da uygulanması olasılığının konuşulduğu bir dönemde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Pompeo Çavuşoğlu’na S-400 alımından duyduğu hayal kırıklığını iletti.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Morgan Ortagus’un Pompeo-Çavuşoğlu görüşmesine ilişkin olarak paylaştığı yazılı açıklamada Pompeo’nun önce 17 Temmuz’da Erbil’de bir restorana düzenlenen ve Türk Başkonsolosluğu’nda görevli bir diplomatın hayatını kaybettiği saldırıdan dolayı taziye dileklerini ilettiği belirtildi.

Pompeo’dan Suriye mesajı

İki bakanın gündeminde Suriye’deki gelişmeler de vardı. Geçtiğimiz hafta ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, Ankara’dan telefon görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada Milli Savunma Bakanı Akar’ın Esper’a “Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgeyi oluşturacak tek hazır, yetkin ve uygun gücün Türk Silahlı Kuvvetleri olduğu, Suriye sınırından yapılan yoğun saldırılara karşı Türkiye'nin önlem almak zorunluluğunun bulunduğu” mesajını verdiği belirtilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Pompeo-Çavuşoğlu görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada Pompeo’nun ABD’nin Türkiye’nin Suriye sınırındaki güvenlik kaygılarının giderilmesine yönelik taahhüdünü yinelediği ancak aynı zamanda ABD hükümetinin IŞİD’in yenilgiye uğratılması için Amerika ve Küresel Koalisyon’la çalışan yerel ortakların güvenliğini sağlama sorumluluğu olduğunu da vurguladığı belirtildi.

Açıklamaya göre Pompeo telefon görüşmesinde ABD’nin Türkiye’nin S-400 füze savunma sistemin almasından duyduğu hayal kırıklığını ifade ettiği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Suriye özel temsilcisi James Jeffrey’nin de Pazartesi Ankara’da temaslarda bulunması bekleniyor.

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