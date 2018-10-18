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Pompeo: ‘Türkiye'ye Yaptırımları Kısa Sürede Gözden Geçireceğiz’ 

18.10.2018 00:05 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Amerika'nın geçen yaz  Türkiye’ye getirdiği yaptırımların akıbeti konusunda yakında bir  karar alacaklarını söyledi

Pompeo: ‘Türkiye'ye Yaptırımları Kısa Sürede Gözden Geçireceğiz’ 

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Amerika'nın geçen yaz
Türkiye’ye getirdiği yaptırımların akıbeti konusunda yakında bir
karar alacaklarını söyledi.

Ankara’daki temaslarını tamamlamasının ardından gittiği Brüksel’de havaalanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pompeo, Ankara'da Suudi gazetecinin kaybolmasıyla ilgili soruşturmanın yanı sıra İran'a Kasım ayında başlatılacak yeni yaptırımlar ve Suriye gibi bölgesel sorunların da ele alındığını söyledi.

Pompeo, rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılması sonrasında Washington'un kısa sürede Türkiye yaptırımları konusunu gözden geçireceğini söyledi.

“Brunson’la bağlantılı yaptırımları kaldıracak mısınız?” sorusunu, “Bu konuda kısa süre içinde karar vereceğiz. Yaptırımların bir kısmı Rahip Brunson’la doğrudan bağlantılıydı ve bunları şimdi kaldırmak mantığa uygun. Ama nihai karar verilmedi. Bu konuyu Başkan’la (Donald Trump) konuşmam lazım” diye yanıtladı.

Rahip Andrew Brunson Türkiye’de iki yıla yakın süren tutukluluğunun ardından geçen Cuma günü tahliye edilmişti.

Trump yönetimi Brunson’ın hapiste tutulmasındaki rolleri nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ü yaptırım listesine almıştı. ABD ayrıca, Türkiye’ye ilave gümrük vergileri uygulamaya başlamış, Türkiye de bu adımlara aynı şekilde karşılık vermişti.

Pompeo, Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la iyi ve yapıcı bir görüşme yaptığını belirtirken,“Rahip Brunson’ın ABD’ye geri dönmesi bence (ilişkilerde) çok sayıda fırsatın önünü açıyor” ifadesini kullandı.

Görüşmelerde gündeme gelen konulardan birinin, İran’a yönelik 4 Kasım’da devreye girmesi öngörülen enerji yaptırımları olduğunu aktaran Pompeo, “(Türkler) İran’dan ham petrol satın alıyor, onların daha az almasını arzu ederiz” ifadesini kullandı.

Pompeo ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suudiler’in kayıp gazeteciyle ilgili soruşturmada işbirliği yaptığını söylediğini kaydetti.

Bir gazetecinin “Türkler’le Fethullah Gülen hakkında konuştunuz mu?” sorusunu da Pompeo, “Fethullah Gülen hakkında konuştuk ve bu yapılanmayla alakalı bir dizi konuyu da konuştuk. Bu, Türkler’in bize sık sık hatırlattığı bir mesele ve hepimizin ortak gerçeklere ulaştığından emin olmak için birlikte çalışabileceğimiz alanların farkındayız” diye yanıtladı.

Pompeo, bu konunun Dışişleri Bakanlığı’ndan ziyade Adalet Bakanlığı’nın alanına girdiğine de dikkati çekti.

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