Pompeo: ‘Türkiye’ye Yardım Seçeneklerini Gözden Geçiriyoruz’

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İdlib saldırısı sonrası ABD’nin Türkiye’yle temas halinde olduğunu ve Türkiye’ye yardım seçeneklerini gözden geçirdiğini belirtti.

Pompeo İdlib’de 33 Türk askerinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamasında Pompeo, İdlib’de Türk askerlerini hedef alan saldırıyı kınadı, “NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız” mesajını verdi.

Pompeo, “Türkiye Hükümeti’ne taziye dileklerimizi gönderiyoruz.ABD bu saldırıyı en sert şekilde kınamaktadır. Esat rejimi, İran ve Hizbullah İdlib’de devam eden saldırılarını sonlandırmalıdır” ifadesini kullandı.

Esat hükümeti, Rusya, İran ve Hizbullah’ın eylemlerinin Suriye’nin kuzeyinde ateşkesin tesis edilebilmesini doğrudan engellediğini kaydeden Pompeo, “Saldırılara son verilmeli, insani yardımlara erişim sağlanmalı ve BMGK’nin 2254 sayılı kararına göre bir siyasi çözüm geliştirilmelidir” dedi.

Pompeo açıklamasına şöyle devam etti:

“ABD, müttefikimiz Türkiye’yle temas halinde ve bu saldırıya karşı Türkiye’ye yardım seçeneklerini gözden geçiriyor. Esat rejimi ve Ruslar’ın daha fazla gaddarlığını önlemek ve İdlib’de insani acıları hafifletmek için de gayret gösteriyoruz. ABD, Esat rejiminin, İdlib dahil tüm ülkede ateşkes ilan etmeyi de içeren BMGK 2254 sayılı kararın tüm maddelerine uyana kadar uluslararası topluma yeniden entegre olmasını engellemek için elinden geleni yapacaktır.”

