Pompeo Ukrayna’dan Sonra Belarus’ta 

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Minsk ve geleneksel müttefiki Moskova arasındaki ilişkilerin gerildiği bu dönemde Belarus'a gitti. Belarus'u 20 yıldan uzun süre sonra ziyaret eden en üst düzey Amerikalı yetkili olan Pompeo, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko'yla yaptığı görüşmede, Washington'un Minsk'in Rusya'yla olan uzun yıllara dayalı bağının farkında olduğunu ve Belarus'un bağımsızlığını desteklediğini söyledi. Pompeo, ”Rusya'yla uzun bir geçmiş var. Bu, Belarus'un iki ülke arasında seçim yapması meselesi değil. Biz burada olmak istiyoruz,” dedi. Washington'un yakında Minsk'e yeni bir büyükelçi atayacağını kaydeden Pompeo, ABD’nin Belarus'la daha yakın ekonomik bağlar kurmaya çalışacağını, aynı zamanda Belarus'taki insan hakları reformlarını desteklemeye devam edeceğini söyledi. Petrol sözleşmesi Belarus'u Batı ile arasında bir tampon bölge olarak gören Rusya, Lukaşenko’ya kredi desteği ve enerji alanında verdiği devlet teşviklerini geçen yıldan bu yana geri çekmeye başlamıştı. İki ülke arasındaki ilişkiler, tarafların bu yıl için petrol tedarik sözleşmesi üzerinde anlaşmayı başaramaması üzerine gerilmiş ve Lukaşenko, Kremlin'i, ülkesini Rusya'yla birlik olmaya zorlamakla suçlamıştı.

Washington ise bağları güçlendirmek amacıyla dün Belarus'u seyahat yasağı koyduğu ülkeler listesinden çıkardı. Pompeo ayrıca Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei ile yaptığı görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, ”ABD, Belarus'un egemen bir ülke olmasına yardım etmek istiyor. Enerji üreticilerimiz, rekabetçi fiyatlarla ihtiyacınız olan petrolün yüzde yüzünü tedarik etmek için hazır bekliyor. Refahınız ve güvenliğiniz için başka bir ortağa bağımlı olmaya zorlanmamalısınız” diye konuştu. Pompeo'nun Ukrayna ziyareti ”ilişkilere çeki düzen verme” girişimi Dışişleri Bakanı Pompeo Başkan Trump'a yönelik azil suçlamalarının merkezinde yer alan Ukrayna'yı ise dün ziyaret etti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşen Pompeo, Trump'ın Ukrayna'ya yapılacak askeri yardımı ve Zelenskiy'nin Beyaz Saray ziyareti gerçekleştirmesini siyasi rakibi Joe Biden hakkında soruşturma açması şartına bağladığı suçlamasını reddetti. Pompeo Kiev'de ayrıca geçen hafta sonu Ulusal Halk Radyosu NPR'da Ukrayna'nın Amerikan kamuoyunun umurunda olup olmadığını sorguladığı söyleşiyle ilgili tartışmalarla arasına mesafe koymaya çalıştı.