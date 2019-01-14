Pompeo, Umman Sultanı Kabus ile bölgesel gelişmeleri görüştü

MASKAT (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Orta Doğu turu kapsamında geldiği Umman'da Sultan Kabus Bin Said ile bölgesel konuları görüştü.

Umman resmi haber ajansı ONA'nın haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile Umman Sultanı Kabus ikili ilişkileri görüşmek üzere Umman'ın başkenti Maskat'ta bir araya geldi.

İkili ayrıca, bölgesel ve uluslararası arenadaki gelişmeler ile bu bağlamdaki çabaları ele aldı.

Haberde başka detaya yer verilmedi.

Göreve geldiğinden bu yana ikinci Orta Doğu turuna çıkan Pompeo, Ürdün, Irak, Mısır, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Katar'ı ziyaret etmişti. Salı günü başladığı tur kapsamında Umman'dan sonra Kuveyt'e geçmesi beklenen Pompeo'nun, ülkesinde katılması gereken bir cenaze nedeniyle Orta Doğu turunu yarıda keseceği belirtilmişti.

