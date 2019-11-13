Pompeo ve Abdulmehdi görüşmesinin ardından "farklı" açıklamalar geldi

İSTANBUL (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından, her iki yetkiliden de farklı içerikte açıklamalar geldi.

Irak Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre Pompeo, Abdulmehdi'ye "ABD'nin kendisi ve hükümetine desteğini teyit ettiğini, Irak'ın iç işlerine müdahil olmadan istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesine katkıda bulunduğunu" söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus tarafından yayımlanan yazılı açıklamada ise Pompeo'nun görüşmede, göstericilere yönelik ölümcül güç kullanılmasını eleştirdiği belirtildi.

Bu konudaki raporlardan söz eden Pompeo'nun, Başbakan Abdulmehdi'ye, yolsuzlukla mücadele edip, reformların gerçekleştirilmesi için göstericilerin haklı taleplerine ivedi bir şekilde cevap verilmesi çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dün telefon görüşmesi yapmıştı.

Beyaz Saray'dan önceki gün yapılan açıklamada, Irak'ta haftalardır süren hükümet karşıtı gösterilerden derin endişe duyulduğu belirtilerek, hükümete protestoculara yönelik şiddete son vermesi ve erken seçime gitmesi çağrısında bulunulmuştu.