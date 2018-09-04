Pompeo ve Çavuşoğlu İdlib ve Brunson'ı görüştü

Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iki bakanın gündeminde Suriye'de rejimin operasyon düzenlemesinin beklendiği İdlib ve iki ülke arasında yaşanan rahip Brunson krizi vardı.

Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in yaptığı yazılı açıklamada iki bakanın, Esad rejiminin İdlib'e düzenleyeceği saldırının Suriye'de çatışmaları kabul edilemez şekilde tırmandıracağı konusunda görüş birliği içinde oldukları belirtildi.

Açıklamaya göre Pompeo Çavuşoğlu ile görüşmesinde rahip Brunson konusunu da gündeme getirdi. Pompeo, Türkiye'nin Brunson'ı serbest bırakmasının önemini vurguladı. Açıklamada iki bakanın konunun ve iki tarafı ilgilendiren diğer sorunların çözümü için görüşmeye devam etmekte kararlı oldukları belirtildi.

