HABER

Pompeo ve Çavuşoğlu İdlib ve Brunson'ı görüştü

04.09.2018 23:56 | Son Güncelleme

Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iki bakanın gündeminde Suriye'de rejimin operasyon düzenlemesinin beklendiği İdlib ve iki ülke arasında yaşanan rahip Brunson krizi vardı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in yaptığı yazılı açıklamada iki...

Pompeo ve Çavuşoğlu İdlib ve Brunson'ı görüştü

Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iki bakanın gündeminde Suriye'de rejimin operasyon düzenlemesinin beklendiği İdlib ve iki ülke arasında yaşanan rahip Brunson krizi vardı.

Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in yaptığı yazılı açıklamada iki bakanın, Esad rejiminin İdlib'e düzenleyeceği saldırının Suriye'de çatışmaları kabul edilemez şekilde tırmandıracağı konusunda görüş birliği içinde oldukları belirtildi.

Açıklamaya göre Pompeo Çavuşoğlu ile görüşmesinde rahip Brunson konusunu da gündeme getirdi. Pompeo, Türkiye'nin Brunson'ı serbest bırakmasının önemini vurguladı. Açıklamada iki bakanın konunun ve iki tarafı ilgilendiren diğer sorunların çözümü için görüşmeye devam etmekte kararlı oldukları belirtildi.

PARTNERBurası dünyanın merkeziBurası dünyanın merkezi
ABD: Esad kimyasal silah kullanırsa karşılık veririzABD: Esad kimyasal silah kullanırsa karşılık veririz
Eski ABD Dışişleri Bakanı, Esad'ın Obama'ya gizli mektup gönderdiğini yazdıEski ABD Dışişleri Bakanı, Esad'ın Obama'ya gizli mektup gönderdiğini yazdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emekli maaşlarına Ocak'ta ne kadar zam gelecek? İşte tahminler

Emekli maaşlarına Ocak'ta ne kadar zam gelecek? İşte tahminler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Songül Karlı'dan ilginç aşk itirafı

Songül Karlı'dan ilginç aşk itirafı

Malezya Başbakanı Mahathir'den ilginç açıklama: Malezya olmasa dünya nüfusu patlama yapardı

Malezya Başbakanı Mahathir'den ilginç açıklama: Malezya olmasa dünya nüfusu patlama yapardı

Beyaz Saray'dan Esad'a açık İdlib tehdidi: Hızla cevap verilecek!

Beyaz Saray'dan Esad'a açık İdlib tehdidi: Hızla cevap verilecek!

BM'den önemli Türkiye açıklaması: Kader anı geldi

BM'den önemli Türkiye açıklaması: Kader anı geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eski ABD Dışişleri Bakanı, Esad'ın Obama'ya gizli mektup gönderdiğini yazdı

Eski ABD Dışişleri Bakanı, Esad'ın Obama'ya gizli mektup gönderdiğini yazdı

BM Güvenlik Konseyi İdlib için cuma günü toplanacak

BM Güvenlik Konseyi İdlib için cuma günü toplanacak

Libya'nın Trablus şehrindeki ABD büyükelçiği füze ile vuruldu!

Libya'nın Trablus şehrindeki ABD büyükelçiği füze ile vuruldu!

Adım adım savaşa! İsrail savaş uçakları Suriye'yi vurdu

Adım adım savaşa! İsrail savaş uçakları Suriye'yi vurdu

Malezya Başbakanı Mahathir'den ilginç açıklama: Malezya olmasa dünya nüfusu patlama yapardı

Malezya Başbakanı Mahathir'den ilginç açıklama: Malezya olmasa dünya nüfusu patlama yapardı

BM'den önemli Türkiye açıklaması: Kader anı geldi

BM'den önemli Türkiye açıklaması: Kader anı geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.