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  4. Pompeo ve Çavuşoğlu Telefonla Görüştüler

Pompeo ve Çavuşoğlu Telefonla Görüştüler

13.01.2020 12:46 | Son Güncelleme

Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiler

Pompeo ve Çavuşoğlu Telefonla Görüştüler

Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiler.

Amerika Dışişleri Bakanı görüşmeyi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Pompeo, “Türk Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’yla bugün Ortadoğu’daki gelişmeler konusunda iyi bir görüşme yaptık” ifadelerini kullandı.

Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan görüşmeye ilişkin bir açıklama yapılmazken ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus tarafından görüşmeye dair kısa bir bilgilendirme yapıldı.

ABD Dışişleri’nin görüşmede Ortadoğu’daki gelişmelerin konuşulduğuna dikkat çekilen açıklamasında “Dışişleri Bakanı Pompeo, NATO’nun bölgede daha büyük bir rol oynamasının gerekliliğini yineledi ve Amerika’nın Suriye’de BM’nin barış sürecine bağlı olduğunu vurguladı” denildi.

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