Pompeo ve Haley'den Kuzey Kore çıkışı

NEW YORK (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, nükleer silahsızlanmayı tamamlayana kadar Kuzey Kore'ye yönelik ekonomik yaptırımların azaltılmayacağını söyledi.

Pompeo, "Fox News Sunday" programında yaptığı açıklamada, bazılarının ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir araya gelmek için Singapur'a gitmesini "taviz" olarak nitelendirdiğini belirterek, "Ben kesinlikle böyle düşünmüyorum. Başkan Trump da öyle." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı, Kuzey Kore ile yürütülen görüşmeler sırasında istedikleri sonuca götürecek itici güç ekonomik yaptırımların kaldırılmayacağını açıkça dile getirdiklerini vurgulayarak, "BM Güvenlik Konseyi, bizler nihai nükleer silahsızlanmayı elde edene kadar bu yaptırımları azaltmayacak." dedi.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley de CBS'in "Face the Nation" programında, Trump'ın Kuzey Kore konusunda "yarım yamalak önlemler" ile ilgilenmediğini, Pyongyang yönetiminden nükleer silahsızlanmayı doğrulamaları için müfettişlerin tüm sahalara girmesine izin vermesini istediğini dile getirdi.