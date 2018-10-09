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Pompeo ve Kim İkinci Zirve Konusunda Anlaştı

09.10.2018 00:24 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun dördüncü Pyongyang ziyareti sona erdi. Pompeo Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’la yaptığı görüşmeyi ‘yapıcı’ olarak değerlendirdi. Pompeo ve Kim ABD-Kuzey Kore arasında ikinci bir zirvenin en kısa sürede düzenlenmesi konusunda mutabık kaldı

Pompeo ve Kim İkinci Zirve Konusunda Anlaştı

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun dördüncü Pyongyang ziyareti sona erdi. Pompeo Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’la yaptığı görüşmeyi ‘yapıcı’ olarak değerlendirdi. Pompeo ve Kim ABD-Kuzey Kore arasında ikinci bir zirvenin en kısa sürede düzenlenmesi konusunda mutabık kaldı. Açıklama Güney Kore başkanlık ofisinden yapıldı.

Dışişleri Bakanı Pompeo Pyongyang’a yaptığı dördüncü ziyaretin Kuzey Kore lideri Kim’le yaptığı iyi ve yapıcı bir diyalogla sonuçlandığını söyledi. Pompeo, Pyongyang’a yaptığı kısa ziyaretin ardından Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in Pompeo ile bir araya geldi.

Pompeo, Kuzey Kore tarafından alınacak nükleerden arınma önlemlerinin, ABD hükümetinin bu adımları gözlemlemesinin ve buların karşılığında ABD’nin atacağı adımların görüşmede gündeme geldiğini belirtti.

Güney Kore lideri Moon’un Basın Sekreteri Yoon Young-Chan’a göre Pompeo ve Kim, nükleerden arınma sürecinin ve ikinci zirvenin tartışılacağı bir çalışma grubunun da kurulmasını kararlaştırdı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, geçen ay gönderdiği bir mektupla başkan Trump’a ikinci bir zirve yapmayı önermişti.

Yoon, iki liderin ikinci ABD-Kuzey Kore zirvesinin mümkün olan en kısa sürede yapılmasına karar verdiklerini aktardı.

Pompeo, ‘‘Başkan Trump’ın söylediği gibi bugün atılması gereken birçok adımdan yalnızca birini attık’’ dedi. Bu ileri atılan başka bir adımdı. Bunun hepimiz için olumlu olduğunu düşünüyorum’’ dedi.

Trump’tan olumlu mesaj

Başkan Donald Trump da konuyla ilgili olumlu bir Twitter mesajı yazdı. Trump, ‘‘Dışişleri Bakanı Pompeo, Başkan Kim’le bugün Pyongyang’da iyi bir toplantı yaptı. Singapur Zirvesi Anlaşmaları konusunda ilerleme kaydedildi. Başkan Kim’i yakın gelecekte yeniden görmek için sabırsızlanıyorum’’ ifadelerini kullandı.

Ziyaret sırasında Pompeo’nun ekibinde bulunan bir yetkili de görüşmenin önceki seferden daha iyi olduğunu ancak bunun uzun bir yolculuk olduğunu söyledi.

Kim, Singapur’da Trump’la yaptığı ikili zirvede nükleerden arınma için çalışma sözü vermişti. Ancak Pyongyang’ın bu yöndeki eylemleri ABD’nin nükleer silahlarından tamamen vazgeçmesi talebini karşılamaya yetmedi.

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