HABER

Pompeo ve Kolombiya Devlet Başkanı Duque telefonda görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 23:57 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'e ülkedeki eylemleri dikkate alarak diyalog masasına oturmasından memnuniyet duyduklarını belirtti

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'ün telefonda Kolombiya'daki gelişmeleri ele aldıkları belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompeo ve Duque arasında yapılan telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Pompeo'nun, Duque'e sosyal ve siyasi kesimlerle diyalog masasına oturacağını açıklamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bakan Pompeo, Başkan Duque'ün Kolombiya'daki eylemleri dikkate alarak diyalog masasına oturmasından memnuniyet duyduklarını ve bu adımı ülkede barış, güvenlik ve refahın sağlanması adına Kolombiya halkıyla birlikte çalışma fırsatı olarak gördüklerini belirtti. Bakan Pompeo ayrıca, barışçıl ve demokratik ifadeyi kolaylaştırma çabaları konusunda ABD'nin Kolombiya hükümetine olan desteğini vurguladı."

- Kolombiya'daki gösteriler

Kolombiya'da 21 Kasım'da ilan edilen genel grevle başlayan ve ülke çapına yayılan hükümet karşıtı gösteriler sırasında 4 kişi ölmüş, 351 gösterici ile 182 polis yaralanmış, yağmalama ve şiddet olayları nedeniyle yaklaşık 170 kişi gözaltına alınmıştı.

Ülke çapında yüz binlerin katıldığı gösteriler nedeniyle 4 bin askerin polise destek olmak için sokağa indiği başkent Bogota ve Cali şehirlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, daha sonra kaldırılmıştı.

Devlet Başkanı Duque, geçen hafta, ülkede baş gösteren şiddet olaylarını kınamış ve halkın her kesiminin katılacağı ulusal diyalog masasının kurulacağını duyurmuştu.

Ülkede genel grev düzenleyen grupların temsilcileri, Duque'nin diyaloğa sendika ve mahkeme başkanlarının da katılmasını istemesi üzerine, hükümet ile kurulan diyalog masasından çekildiklerini açıklamıştı.

PARTNERHaluk Bilginer: Böyle bir enerjiye ihtiyaç varmışHaluk Bilginer: Böyle bir enerjiye ihtiyaç varmış
Fener Rum Patriğinin evine giren hırsızlar böyle yakalandıFener Rum Patriğinin evine giren hırsızlar böyle yakalandı
Cumhurbaşkanlığı'ndan NATO'ya çağrı! 'Ciddiye alın'Cumhurbaşkanlığı'ndan NATO'ya çağrı! 'Ciddiye alın'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo kolombiya Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den yeni açıklama: Biraz önce Rahmi Turan aradı...

Muharrem İnce'den yeni açıklama: Biraz önce Rahmi Turan aradı...

Meteoroloji uyarmıştı: Kara teslim!

Meteoroloji uyarmıştı: Kara teslim!

'Sahte peygamber' Evrenesoğlu toprağa verildi

'Sahte peygamber' Evrenesoğlu toprağa verildi

F.Bahçe'nin eski yıldızından seks partisi açıklaması

F.Bahçe'nin eski yıldızından seks partisi açıklaması

Sol eli neden hep cebinde? Sebebi üzdü!

Sol eli neden hep cebinde? Sebebi üzdü!

Diş apsesi ölümünde yeni gelişme!

Diş apsesi ölümünde yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Sivrisinek ısırığı sonrası hayatını kaybetmişti! Acı detaylar ortaya çıktı

Sivrisinek ısırığı sonrası hayatını kaybetmişti! Acı detaylar ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan NATO'ya çağrı

Cumhurbaşkanlığı'ndan NATO'ya çağrı! 'Ciddiye alın'

İranlı Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı MİT ve Emniyet operasyonuyla yakalandı

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon!

Jandarma ekiplerinden kaçak sigara operasyonu

Jandarma ekiplerinden kaçak sigara operasyonu

Başakşehir’de genç kız 11. kattan düşerek hayatını kaybetti

Liseli genç kızın korkunç ölümü! Duyan oraya akın etti!

İBB burs sonuçları sorgulama 2019? Burs sonuçları nasıl sorgulanır?

2019 İBB burs sonuçları sorgulama

İstanbul Valiliği, Fener Rum Patriğinin evine giren hırsızların yakalandığını açıkladı

Patrik Bartholomeos’un evine giren hırsızlar çatışmayla yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.